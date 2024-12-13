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Цифры шокируют — сколько теряет Украина из-за теневых iPhone 16

13 декабря 2024 23:54
Ольга Антоновская - редактор
Нелегальные iPhone 16 — почему Украина теряет сотни миллионов
Модели iPhone 16. Фото: БукИнфо
Ольга Антоновская - редактор

Украина теряет сотни миллионов из-за нелегального ввоза телефонов iPhone 16. Со старта продаж было импортировано примерно 17 тысяч единиц техники, а продано 101 тысячу смартфонов. То есть почти 80% моделей новых iPhone появились в Украине нелегальным путем.

Об этом сообщил украинский журналист Евгений Плинский в Facebook в пятницу, 13 декабря.

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По словам Плинского, с 20 сентября 2024 года в Украину было официально ввезено 17 тысяч iPhone 16. Однако мобильные операторы активировали 101 тысячу штук.

"И здесь уже не пройдут комментарии о "подержанных телефонах" с новой активацией. Модель новая. Выходит, что 80% iPhone 16 в тени. Если считать в деньгах, то это примерно 100 млн долларов", — отметил журналист.

iPhone 16 в Украине
Сообщение Евгения Плинского. Фото: скриншот

Плинский подчеркнул, что речь идет только о трех месяцах и всего об одной модели. Он отметил, что потери бюджета космические. Журналист убежден, что это, прежде всего, происходит из-за медленной детенизации рынка.

Напомним, несмотря на то, что линейка Apple iPhone 16 вышла на рынок всего несколько месяцев назад, уже появился дизайн линейки iPhone 17. Один из рендеров демонстрирует заметные изменения в дизайне задней панели iPhone 17.

Apple уже успела выпустить шесть поколений iPhone Pro. Также компания имела много разных моделей в линейке iPhone, включая Mini и Plus, но сейчас самым ожидаемым остается iPhone 17 Air (Slim).

Apple деньги телефоны финансы бюджет iPhone 16

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