Скільки підлітків в Україні палить - результати опитування

Сигарета у руках. Ілюстративне фото: depositphotos

В Україні майже половина підлітків має досвід куріння. З них кожен четвертий регулярно стикається з тютюновим димом у родині, серед друзів або в публічному просторі.

Про це повідомили на презентації результатів Глобального опитування молоді щодо тютюну (Global Youth Tobacco Survey, GYTS), що відбулася у межах круглого столу до Всесвітнього дня без тютюну-2025.

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За словами голови представництва ВООЗ в Україні доктора Ярно Хабіхта, попри законодавчі ініціативи та обмеження, ситуація з тютюнокурінням серед молоді не покращується.

"Результати дослідження дозволяють зрозуміти, як змінилася ситуація з 2005 року. Якщо порівняти дані до 2017 року і нині — ми бачимо погіршення. Молодь частіше контактує з новими тютюновими виробами, що становить серйозну загрозу для наступного покоління", — зазначив він.

Згідно з дослідженням, проведеним серед підлітків віком 11–17 років:

17,6% учнів (18,9% хлопців і 15,9% дівчат) є теперішніми споживачами будь-яких тютюнових виробів;

14,4% — є активними курцями;

12,3% курять звичайні сигарети;

6,9% — вживають тютюн для нагрівання;

5,1% — використовують бездимний тютюн;

19,6% — курять електронні сигарети;

2,9% — вживають нікотинові паучі, які майже не регулюються українським законодавством.

Водночас, як повідомив представник Бюро ВООЗ в Україні Андрій Скіпальський, майже половина підлітків (47,3%), які намагалися придбати сигарети, змогли це зробити, незважаючи на заборону продажу неповнолітнім.

Підлітки стикаються з курінням у житті

Понад 44% учнів піддавалися впливу тютюнового диму в публічних місцях, а 38,3% — спостерігали куріння на території школи. Близько половини опитаних заявили, що намагалися кинути курити протягом останнього року, а 47,1% висловили бажання зробити це зараз.

За словами директорки департаменту громадського здоров’я МОЗ Тетяни Скапи, тютюнова індустрія продовжує агресивно просувати свою продукцію серед молоді.

"Діти дедалі частіше обирають електронні сигарети, вироби з доданими смаками тощо. Нам потрібно руйнувати ілюзію їхньої привабливості. Новітні тютюнові вироби не є безпечнішими за традиційні", — підкреслила Скапа.

У МОЗ також наголосили: з 2005 року поширеність куріння серед школярів зменшилася з 26% до 14,9% у 2017 році, однак у 2023 році цей показник знову зріс — до 17,6%.

Експерти закликають до посилення контролю за продажем тютюнових виробів, заборони реклами, а також активної просвітницької роботи серед підлітків і батьків. Вони наголошують: тютюн продовжує залишатися одним із найбільших ризиків для здоров’я української молоді.

Нагадаємо, що у Франції планують повністю заборонити куріння в громадських місцях, де найчастіше бувають діти. Заборона охопить такі зони, як пляжі, міські парки та зупинки громадського транспорту.

Раніше ми писали, що у 2025 році українцям доведеться витрачати більше на сигарети з фільтром — мінімальна вартість однієї пачки сягне 117,78 гривні. Для порівняння: у березні цього року середня ціна за 20 сигарет становила 96,79 гривні. Таким чином, зростання вартості складе близько 21 гривні за пачку.