Сколько подростков в Украине курит - результаты опроса

Сигарета в руках. Иллюстративное фото: depositphotos

В Украине почти половина подростков имеет опыт курения. Из них каждый четвертый регулярно сталкивается с табачным дымом в семье, среди друзей или в публичном пространстве.

Об этом сообщили на презентации результатов Глобального опроса молодежи относительно табака (Global Youth Tobacco Survey, GYTS), состоявшейся в рамках круглого стола ко Всемирному дню без табака-2025.

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По словам главы представительства ВОЗ в Украине доктора Ярно Хабихта, несмотря на законодательные инициативы и ограничения, ситуация с табакокурением среди молодежи не улучшается.

"Результаты исследования позволяют понять, как изменилась ситуация с 2005 года. Если сравнить данные до 2017 года и сейчас — мы видим ухудшение. Молодежь чаще контактирует с новыми табачными изделиями, что представляет серьезную угрозу для следующего поколения", — отметил он.

Согласно исследованию, проведенному среди подростков в возрасте 11-17 лет:

17,6% учащихся (18,9% юношей и 15,9% девушек) являются нынешними потребителями любых табачных изделий;

14,4% — являются активными курильщиками;

12,3% курят обычные сигареты;

6,9% — употребляют табак для нагревания;

5,1% — используют бездымный табак;

19,6% — курят электронные сигареты;

2,9% — употребляют никотиновые паучи, которые почти не регулируются украинским законодательством.

В то же время, как сообщил представитель Бюро ВОЗ в Украине Андрей Скипальский, почти половина подростков (47,3%), которые пытались приобрести сигареты, смогли это сделать, несмотря на запрет продажи несовершеннолетним.

Подростки сталкиваются с курением в жизни

Более 44% учащихся подвергались воздействию табачного дыма в публичных местах, а 38,3% — наблюдали курение на территории школы. Около половины опрошенных заявили, что пытались бросить курить в течение последнего года, а 47,1% выразили желание сделать это сейчас.

По словам директора департамента общественного здоровья Минздрава Татьяны Скапы, табачная индустрия продолжает агрессивно продвигать свою продукцию среди молодежи.

"Дети все чаще выбирают электронные сигареты, изделия с добавленными вкусами и тому подобное. Нам нужно разрушать иллюзию их привлекательности. Новейшие табачные изделия не безопаснее традиционных", — подчеркнула Скапа.

В Минздраве также отметили: с 2005 года распространенность курения среди школьников уменьшилась с 26% до 14,9% в 2017 году, однако в 2023 году этот показатель снова вырос — до 17,6%.

Эксперты призывают к усилению контроля за продажей табачных изделий, запрету рекламы, а также активной просветительской работы среди подростков и родителей. Они отмечают: табак продолжает оставаться одним из самых больших рисков для здоровья украинской молодежи.

Напомним, что во Франции планируют полностью запретить курение в общественных местах, где чаще всего бывают дети. Запрет охватит такие зоны, как пляжи, городские парки и остановки общественного транспорта.

Ранее мы писали, что в 2025 году украинцам придется тратить больше на сигареты с фильтром — минимальная стоимость одной пачки достигнет 117,78 гривны. Для сравнения: в марте этого года средняя цена за 20 сигарет составляла 96,79 гривны. Таким образом, рост стоимости составит около 21 гривны за пачку.