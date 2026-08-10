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Головна Новини дня Тривала посуха в Німеччині: з-під води показалися "камені голоду"

Тривала посуха в Німеччині: з-під води показалися "камені голоду"

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 07:19
У Німеччині на поверхні води помітили "камені голоду"
"Камені голоду" в Німеччині. Фото: Jürgen Lösel/dpa

У Німеччині тривалий час не було опадів. Рівень води суттєво знизився, тому на поверхні стало видно "камені голоду". Йдеться про історичні кам'яні знаки, на яких раніше позначали роки, коли рівень води був найнижчим.

Про це з посиланням на Spiegel передає Новини.LIVE.

"Камінь голоду" в Пірні

Один із "каменів голоду" помітили в Пірні на березі Ельби. Це кам'яний знак із 20 датами, найдавніша з яких датується 1707 року. Останній напис на камені зробили у 2018 році. Тоді рівень води в річці теж сягнув рекордно низьких показників.

У Державному центрі з питань повеней зазначили, що рівень Ельби біля Пірни наразі нижчий за метр. Зокрема, у Дрездені він становить близько 54 сантиметрів. Така ситуація спостерігається вже тривалий час.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на сімейну лікарку Олександру Мельничук пояснював, чому не можна влітку залишати дітей у зачинених автомобілях. Автомобіль швидко перегрівається — температура повітря в салоні може піднятися до +80 °С. Такі умови небезпечні для життя.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg писав, що спека в Європі загрожує не лише здоров'ю людей, а й енергетиці. Високі температури призводять для обміління річок. Деякі атомні та гідроелектростанції вже скоротили виробництво.

Німеччина вода річка
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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