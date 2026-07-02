Тривала евакуація поранених: медики обговорили шляхи порятунку

Евакуаційний автобус чекає на завантаження поранених. Фото: Cerise Sudry-Le Dû

Карина Приходько Редактор

У Києві відбувся четвертий Український форум з тактичної медицини Prolonged Casualty Care, присвячений наданню допомоги пораненим військовим в умовах тривалої затримки евакуації. Учасники заходу обговорили сучасні підходи до порятунку бійців, які змушені очікувати на евакуацію понад добу.

Про це з місця події повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик в ефірі День.LIVE.

Чому поранені чекають на евакуацію понад добу

Форум, організований Благодійним фондом Сергія Притули, зібрав близько 350 учасників. Серед них — бойові медики, військові лікарі, інструктори з тактичної медицини, представники навчальних центрів та командири підрозділів.

Основною темою дискусій стало надання медичної допомоги в умовах, коли евакуація поранених затримується через бойову обстановку. Фахівці обговорили підготовку військовослужбовців до самостійного надання допомоги, використання телемедицини, сучасні методи догляду за ранами та застосування антибіотиків.

Особливу увагу медики приділили проблемі лікування інфекцій. За словами експертів, використання моксифлоксацину в індивідуальних аптечках може бути лише тимчасовим рішенням. Якщо у пораненого розвивається інфекція, необхідна повноцінна антибіотикотерапія, однак наразі єдиних затверджених протоколів для таких ситуацій ще немає.

Потреба у вдосконаленні системи надання допомоги підтверджується і статистикою. За даними Третьої окремої штурмової бригади, близько 43% поранених українських військових очікують на евакуацію понад 24 години. Через це бойові медики та самі військовослужбовці дедалі частіше змушені виконувати медичні маніпуляції, які раніше проводилися вже на наступних етапах лікування.

Як писали Новини.LIVE, 17 червня на Дніпропетровщині у 23 населених пунктах оголосили евакуацію. Протягом місяця з Синельниківського району мають виїхати майже 3800 дітей.

Також обов'язкову евакуацію оголошували на Чернігівщині. Починаючи з 1 липня з 12 прикордонних сіл просять виїхати місцевих мешканців. Серед них є 120 дітей.