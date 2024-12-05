Мобілізація в Україні — одесит тричі отримував повістки і не з'являвся в ТЦК

Працівники ТЦК та СП разом з поліцією. Фото: 4 влада

Житель Одеси тричі ігнорував повістки, заявивши, що не підтримує війну і не має наміру брати в ній участь. Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Київського районного суду Одеси зазначається, що мешканець Одеси тричі отримував повістки та не з’являвся до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Перший раз це сталося в липні 2024 року, другий — у серпні, а третій — у вересні.

На судовому засіданні обвинувачений заявив, що свідомо ігнорував повістки, оскільки вважає політику війни хибною та не бажає брати у ній участь. Він також зазначив, що не реагуватиме на майбутні повістки і не буде приходити до ТЦК.

Рішення суду

Детально вивчивши усі матеріали справ, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації, класифікувавши дії за ст. 336 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді трирічного позбавлення волі.

Вирок ще може бути оскаржений у Одеському апеляційному суді.

Нагадаємо, у Харкові 31-річний чоловік письмово відмовився від мобілізації через релігійні переконання. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Раніше ми писали про те, що на Волині мешканець одного з сіл Луцького району ухилявся від військового обліку. Суд штрафував військовозобов'язаного чоловіка на 5 100 гривень.