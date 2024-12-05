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Трижды получал повестки и не приходил в ТЦК — решение суда

5 декабря 2024 08:02
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Мобилизация в Украине — одессит трижды получал повестки и не появлялся в ТЦК
Сотрудники ТЦК и СП вместе с полицией. Фото: 4 власть
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Житель Одессы трижды игнорировал повестки, заявив, что не поддерживает войну и не намерен участвовать в ней. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Киевского районного суда Одессы отмечается, что житель Одессы трижды получал повестки и не являлся в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Первый раз это произошло в июле 2024 года, второй — в августе, а третий — в сентябре.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что сознательно игнорировал повестки, поскольку считает политику войны ложной и не желает принимать в ней участие. Он также отметил, что не будет реагировать на будущие повестки и не будет приходить в ТЦК.

Решение суда

Подробно изучив все материалы дела, суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации, классифицировав действия по ст. 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде трехлетнего лишения свободы.

Приговор еще может быть обжалован в Одесском апелляционном суде.

Напомним, в Харькове 31-летний мужчина письменно отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Ранее мы писали о том, что на Волыни житель одного из деревень Луцкого района уклонялся от военного учета. Суд штрафовал военнообязанного мужчину на 5100 гривен.

Одесса повестки война в Украине ТЦК и СП уклонисты судебные решения

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