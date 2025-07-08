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Головна Новини дня Три роки в полоні — захисник ЧАЕС розповів про ставлення росіян

Три роки в полоні — захисник ЧАЕС розповів про ставлення росіян

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 17:33
Захисник ЧАЕС розповів про перебування у полоні РФ
Захисник ЧАЕС Олександр, який 3 роки перебував у російському полоні. Фото: кадр з відео

Захисник Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) Олександр, який перебував у російському полоні 3 роки, розповів про ставлення окупантів. Він зазначив, що полонених утримували в жорстких умовах у СІЗО.

Про це Олександр розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Олександр, який обороняв Чорнобильську АЕС у перші години повномасштабного вторгнення Росії в Україну, провів 3 роки в російському полоні. Його захопили разом з іншими бійцями, коли РФ масово вдерлася через територію ЧАЕС у напрямку Києва.

За словами оборонця ЧАЕС, захисники не мали змоги чинити опір — у 171 військовослужбовця була лише стрілецька зброя.

Як зазначив Олександр, полонених спершу вивезли до Білорусі, а потім утримували в жорстких умовах у російських СІЗО — з цілодобовим відеонаглядом, забороною сидіти й нічними підйомами.

З російського полону Олександра вдалося повернути в лютому 2025 року. Про обмін дізнався лише в останні хвилини перед вильотом з аеродрому.

"Я виконував завдання бойове щодо охорони й оборони ЧАЕС. Знаходився у варті, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Через нашу станцію зайшли всі російські війська, які йшли на Київ. Дуже велика кількість літаків, вертольотів. Через те, що ми залишилися одні там, у нас не було можливості фізично з ними воювати. Адже у нас не було сил і засобів для цього. Нас було 171 людина, у нас була лише стрілецька зброя та маленькі боєкомплекти. 

Вони забрали нас в полон, і вивезли спочатку в Білорусь. Після цього вони вивезли в Брянську область. Під нас розконсервували СІЗО. Ми туди потрапили й рік там пробули. Потім нас перевезли в Курську область. Там також нас утримували на території зони. Ми були постійно під відеонаглядом, постійно стояли, сідати було заборонено", — розповів захисник ЧАЕС.

Нагадаємо, після російської атаки на ЧАЕС було виявлено 330 отворів. Крім того, постраждала також основна кранова система НБК.

У Міністерстві фінансів назвали вартість відновлення захисного укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС, яке росіяни пошкодили 14 лютого 2025 року.

Чорнобильська АЕС полонені війна в Україні ЧАЕС українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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