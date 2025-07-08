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Главная Новости дня Три года в плену — защитник ЧАЭС рассказал об отношении россиян

Три года в плену — защитник ЧАЭС рассказал об отношении россиян

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 17:33
Защитник ЧАЭС рассказал о пребывании в плену РФ
Защитник ЧАЭС Александр, который 3 года находился в российском плену. Фото: кадр из видео

Защитник Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Александр, который находился в российском плену 3 года, рассказал об отношении оккупантов. Он отметил, что пленных удерживали в жестких условиях в СИЗО.

Об этом Александр рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Александр, который оборонял Чернобыльскую АЭС в первые часы полномасштабного вторжения России в Украину, провел 3 года в российском плену. Его захватили вместе с другими бойцами, когда РФ массово вторглась через территорию ЧАЭС в направлении Киева.

По словам защитника ЧАЭС, защитники не имели возможности сопротивляться — у 171 военнослужащего было только стрелковое оружие.

Как отметил Александр, пленных сначала вывезли в Беларусь, а затем удерживали в жестких условиях в российских СИЗО — с круглосуточным видеонаблюдением, запретом сидеть и ночными подъемами.

Из российского плена Александра удалось вернуть в феврале 2025 года. Об обмене узнал только в последние минуты перед вылетом с аэродрома.

"Я выполнял задание боевое по охране и обороне ЧАЭС. Находился в карауле, когда началось полномасштабное вторжение. Через нашу станцию зашли все российские войска, которые шли на Киев. Очень большое количество самолетов, вертолетов. Из-за того, что мы остались одни там, у нас не было возможности физически с ними воевать. Ведь у нас не было сил и средств для этого. Нас было 171 человек, у нас было только стрелковое оружие и маленькие боекомплекты.

Они забрали нас в плен, и вывезли сначала в Беларусь. После этого они вывезли в Брянскую область. Под нас расконсервировали СИЗО. Мы туда попали и год там пробыли. Потом нас перевезли в Курскую область. Там также нас удерживали на территории зоны. Мы были постоянно под видеонаблюдением, постоянно стояли, садиться было запрещено", — рассказал защитник ЧАЭС.

Напомним, после российской атаки на ЧАЭС было обнаружено 330 отверстий. Кроме того, пострадала также основная крановая система НБК.

В Министерстве финансов назвали стоимость восстановления защитного укрытия над четвертым энергоблоком ЧАЭС, которое россияне повредили 14 февраля 2025 года.

Чернобыльская АЭС пленные война в Украине ЧАЭС украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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