E3 готує власний формат переговорів щодо завершення війни

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц. Фото: PБК-Україна/Віталій Носач

Франція, Німеччина та Велика Британія, які входять до так званого формату E3, працюють над власним форматом переговорів щодо завершення війни в Україні. Європейські країни побоюються, що ключові домовленості можуть бути досягнуті між США та Росією без їхньої участі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на New York Times.

Європа хоче мати голос у переговорах

За інформацією співрозмовників видання, Париж, Берлін і Лондон прагнуть забезпечити Європі місце за столом можливих мирних переговорів.

Франція та Німеччина відіграють провідну роль у формуванні спільної позиції. Велика Британія при цьому діє обережніше через побоювання погіршити відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Європейські дипломати наголошують, що завершення війни та подальші відносини з Росією безпосередньо стосуються безпеки Європи. Тому вони хочуть гарантувати, щоб Вашингтон і Москва не ухвалили важливих рішень без консультацій із європейськими союзниками.

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Хто ще має долучитися

Франція, Німеччина та Велика Британія є ядром "коаліції охочих", яка підтримує Україну. Крім того, ці держави працювали над можливими військовими та безпековими гарантіями для України на випадок укладення мирної угоди.

Водночас європейські чиновники вважають, що до консультацій необхідно залучити Польщу, Італію та країни Північної Європи. Окремо має бути поінформований і згодом долучений до процесу Європейський Союз.

Водночас деякі країни, зокрема держави Балтії та Угорщина, не повністю впевнені, що Франція та Німеччина зможуть належним чином представляти їхні інтереси.

Що кажуть у Британії та ЄС

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що нинішні розмови про окремий формат переговорів залишаються спекулятивними.

Представник ЄС, зі свого боку, зазначив, що дипломатичні ініціативи різних країн не варто сприймати як конкуренцію.

Водночас європейські посадовці наразі не бачать переконливих ознак готовності російського президента Володимира Путіна до серйозних переговорів. Якщо дипломатичний процес все ж розпочнеться, ключову роль у діалозі з Москвою, ймовірно, відіграватимуть США.

Новини.LIVE писали, що політтехнолог Ярослав Макітра вважає, що Україна та Росія можуть повернутися до переговорного процесу протягом найближчих двох-трьох місяців. Водночас він зазначив, що для цього Україні важливо забезпечити захист енергетичної інфраструктури та підійти до можливого діалогу з позиції сили.

Новини.LIVE інформували, що масштабні далекобійні удари України по території Росії можуть посилити позиції Києва напередодні майбутніх переговорів зі США. Зокрема, нові військові можливості України здатні вплинути на позицію Дональда Трампа та спонукати Вашингтон посилити тиск на Москву.