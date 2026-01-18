Україна досі тримається і це є її перемогою, заявили у Міноборони Італії

Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Міноборони Італії вважають сам факт того, що Україна черговий рік гідно витримує шалений натиск окупантів РФ значною перемогою. З іншого боку там не бачать чистого виграшу України в цьому протистоянні.

Про таку заяву міністра оборони Італії Ґвіда Крозетто повідомляє Clash Report.

Реклама

Читайте також:

Перемога України у витримці

Чиновник з парламентської трибуни зазначив, що Україна не здатна виграти цю війну.

"Україна не може і не зможе виграти війну. Україна намагається вижити", — заявив міністр оборони Італії

За словами Ґвіда Крозетто, ані Італія, ані Україна, ані Європа, ані НАТО не починали цю війну — її розв’язав конкретний агресор, і лише він може її зупинити.

"Справжня перемога України — це те, що вона досі тримається", — сказав Крозетто.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 січня російські окупанти атакували Україну 115 ударними БпЛА.

Також останнім часом російські війська посилили штурми на Лиманському напрямку. В ЗСУ розповіли, яка ситуація на фронті.