Украина до сих пор держится и это является ее победой, заявили в Минобороны Италии

Надо выжить — в Минобороны Италии об условиях победы Украины
В Минобороны Италии считают сам факт того, что Украина очередной год достойно выдерживает бешеный натиск оккупантов РФ значительной победой. С другой стороны там не видят чистого выигрыша Украины в этом противостоянии.
О таком заявлении министра обороны Италии Гвида Крозетто сообщает Clash Report.
Победа Украины в выдержке
Чиновник с парламентской трибуны отметил, что Украина не способна выиграть эту войну.
"Украина не может и не сможет выиграть войну. Украина пытается выжить", — заявил министр обороны Италии
По словам Гвида Крозетто, ни Италия, ни Украина, ни Европа, ни НАТО не начинали эту войну — ее развязал конкретный агрессор, и только он может ее остановить.
"Настоящая победа Украины — это то, что она до сих пор держится", — сказал Крозетто.
