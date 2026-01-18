Видео
Главная Новости дня Надо выжить — в Минобороны Италии об условиях победы Украины

Надо выжить — в Минобороны Италии об условиях победы Украины

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 00:49
Украина до сих пор держится и это является ее победой, заявили в Минобороны Италии
Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Минобороны Италии считают сам факт того, что Украина очередной год достойно выдерживает бешеный натиск оккупантов РФ значительной победой. С другой стороны там не видят чистого выигрыша Украины в этом противостоянии.

О таком заявлении министра обороны Италии Гвида Крозетто сообщает Clash Report.

Читайте также:

Победа Украины в выдержке

Чиновник с парламентской трибуны отметил, что Украина не способна выиграть эту войну.

"Украина не может и не сможет выиграть войну. Украина пытается выжить", — заявил министр обороны Италии

По словам Гвида Крозетто, ни Италия, ни Украина, ни Европа, ни НАТО не начинали эту войну — ее развязал конкретный агрессор, и только он может ее остановить.

"Настоящая победа Украины — это то, что она до сих пор держится", — сказал Крозетто.

Напомним, что в ночь на 17 января российские оккупанты атаковали Украину 115 ударными БпЛА.

Также в последнее время российские войска усилили штурмы на Лиманском направлении. В ВСУ рассказали, какова ситуация на фронте.

Италия НАТО ВСУ война в Украине победа
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
