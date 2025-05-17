В Україні здорожчають овочі та фрукти — причина

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У квітні та травні цього року погода в Україні здивувала морозами, зараз же області накрили зливи. Через такі кліматичні зміни ціни на овочі та фрукти зростуть.

Про це розповів власник сільськогосподарського товариства "Енограй" Руслан Голуб у коментарі для Telegraph.

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Зростання цін на овочі та фрукти

За словами експерта, ціни на овочі та фрукти через неврожай внаслідок заморозків зростуть на близько 30%. Водночас найбільше від негоди постраждали західні області, Херсонщина, Запоріжжя та Миколаївщина.

Інфографіка Telegraph

Голуба запитали, чи можна врегулювати ціни за допомогою імпорту овочів та фруктів. Він відповів, що це не допоможе, оскільки ціни на українські продукти нижчі.

"По різних продуктах буде різна ціна. Але в нас внутрішня ціна була нижча, ніж європейська. І при імпорті продуктів ціна зросла", — пояснив він.

Також через дефіцит врожаю постраждають й аграрії, вони недоотримають доходу. Подекуди фермери зазнають збитків, оскільки не отримають того врожаю, який мали б отримати, а збільшення ціни — не компенсує втрати.

За прогнозами експерта, в першу чергу зростуть ціни на фрукти та ягоди, зокрема, на черешню.

Нагадаємо, завтра в деяких областях України буде мокрий сніг, а регіони заллє дощами.

Також ми писали, що Україну накриє потужна магнітна буря 17-18 травня.