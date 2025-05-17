В Украине подорожают овощи и фрукты - причина

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В апреле и мае этого года погода в Украине удивила морозами, сейчас же области накрыли ливни. Из-за таких климатических изменений цены на овощи и фрукты вырастут.

Об этом рассказал владелец сельскохозяйственного общества "Енограй" Руслан Голуб в комментарии для Telegraph.

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Рост цен на овощи и фрукты

По словам эксперта, цены на овощи и фрукты из-за неурожая в результате заморозков вырастут на около 30%. В то же время больше всего от непогоды пострадали западные области, Херсонщина, Запорожье и Николаевщина.

Инфографика Telegraph

Голуба спросили, можно ли урегулировать цены с помощью импорта овощей и фруктов. Он ответил, что это не поможет, поскольку цены на украинские продукты ниже.

"По разным продуктам будет разная цена. Но у нас внутренняя цена была ниже, чем европейская. И при импорте продуктов цена выросла", — пояснил он.

Также из-за дефицита урожая пострадают и аграрии, они недополучат дохода. Кое-где фермеры понесут убытки, поскольку не получат того урожая, который должны были бы получить, а увеличение цены — не компенсирует потери.

По прогнозам эксперта, в первую очередь вырастут цены на фрукты и ягоды, в частности, на черешню.

Напомним, завтра в некоторых областях Украины будет мокрый снег, а регионы зальет дождями.

Также мы писали, что Украину накроет мощная магнитная буря 17-18 мая.