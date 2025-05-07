У Росії скасували понад 350 авіарейсів через атаку дронів

Пасажири в російському аеропорту. Фото: росЗМІ

У Росії в середу, 7 травня, стався транспортний колапс через атаку безпілотників. В аеропортах скасували понад 350 рейсів, пасажири тривалий час чекають.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Так, у Росії близько 60 тисяч пасажирів зіткнулися зі скасуваннями й затримками понад 350 рейсів через безпілотники у повітряному просторі. Росіяни стоять у чергах по кілька годин, аби здати або обміняти квитки.

Черга з літаків. Фото: росЗМІ

У "Шереметьєво" пасажирам почали роздавати воду, а в "Домодєдово" застряг кремлівський духовий оркестр.

За даними ЗМІ, за минулу добу Росію атакувала рекордна кількість дронів. У міноборони країни заявили про нібито збиття 524 дронів, п'яти ракет "Нептун", шести бомб JDAM і двох снарядів HIMARS.

Відомо, що атака триває й досі, над частиною території Росії закрите небо.

Авіапростір. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками — у Повітряних силах відзвітували про збиті цілі.

Зокрема, по Києву ворог вдарив балістикою та дронами, загинули двоє людей.