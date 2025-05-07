В России отменили более 350 авиарейсов из-за атаки дронов

Пассажиры в российском аэропорту. Фото: росСМИ

В России в среду, 7 мая, произошел транспортный коллапс из-за атаки беспилотников. В аэропортах отменили более 350 рейсов, пассажиры длительное время ждут.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Так, в России около 60 тысяч пассажиров столкнулись с отменами и задержками более 350 рейсов из-за беспилотников в воздушном пространстве. Россияне стоят в очередях по несколько часов, чтобы сдать или обменять билеты.

Очередь из самолетов. Фото: росСМИ

В "Шереметьево" пассажирам начали раздавать воду, а в "Домодедово" застрял кремлевский духовой оркестр.

По данным СМИ, за минувшие сутки Россию атаковало рекордное количество дронов. В минобороны страны заявили о якобы сбитии 524 дронов, пяти ракет "Нептун", шести бомб JDAM и двух снарядов HIMARS.

Известно, что атака продолжается до сих пор, над частью территории России закрыто небо.

Авиапространство. Фото: росСМИ

Напомним, сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками — в Воздушных силах отчитались о сбитых целях.

В частности, по Киеву враг ударил баллистикой и дронами, погибли два человека.