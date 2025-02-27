Ціни на проїзд у США — як різняться з українськими

Спецкореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук. Фото: скриншот

Ціни на проїзд в метро у Сполучених Штатах Америки різняться та коливаються залежно від часу та відстані. Подекуди поїздки можуть сягати 14 доларів.

Про це розповіла спецкореспондентка Новини.LIVE зі США Уляна Бойчук в четвер, 27 лютого.

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Які ціни на транспорт у США

Як зазначила кореспондентка, ціни у США на проїзд різняться. Наприклад, у Нью-Йорку за фіксовану суму можна доїхати у будь-яку точку міста. А от у Вашингтоні вартість квитка вже залежить від дальності поїздки і вони можуть сягати аж 14 доларів. В Україні, наприклад, найбільша вартість проїзду наразі у Львові — 25 грн, тобто приблизно пів долара.

Крім того, кореспондентку неприємно здивувала якість хліба. Американський, наприклад, може зберігатися два роки без псування. Смачну випічку можна знайти у локальних пекарнях чи іноземних магазинах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відрізняються ціни на проїзд у Євросоюзі та Україні. В Україні найбільша вартість транспорту зафіксовано у Львові.

У березні в Україні можуть дещо сповільнитись темпи інфляції. Аби вплинути на здорожчання товарів і послуг, Нацбанк підвищив облікову ставку.