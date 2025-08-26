Відео
Головна Новини дня Трамп заявив, що Путін визнав успіхи США у боротьбі з COVID-19

Трамп заявив, що Путін визнав успіхи США у боротьбі з COVID-19

Дата публікації: 26 серпня 2025 22:26
Путін визнав успіхи США у боротьбі з COVID-19 - Трамп
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп похвалився міжнародним визнанням своїх досягнень у боротьбі з пандемією COVID-19. Він зазначив, що навіть президент Росії Володимир Путін визнав успіхи його адміністрації в цьому напрямі.

Про це він повідомив під час промови на засіданні свого Кабміну у вівторок, 26 серпня.

Читайте також:

Трамп про боротьбу із COVID-19

"Усі, включно з Путіним, казали, що операція Warp Speed була неймовірною", — заявив Трамп, підкресливши значущість програми.

Операція Warp Speed, ініційована урядом Трампа у 2020 році, мала на меті прискорити розробку та масове виробництво вакцин проти коронавірусу.

За оцінками експертів, завдяки цій програмі ефективна вакцина з’явилася на кілька місяців раніше, ніж передбачалося стандартними методами.

Нагадаємо, у вісьмох областях України зафіксували випадки інфікування вірусом Stratus.

Лікарі помічають, що вірус Stratus викликає симптоми, на які рідко хто звертає увагу одразу. Також є підозри, що вірус довго "не бачить" імунітет людини. 

США володимир путін Дональд Трамп Росія COVID
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
