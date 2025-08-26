Путін визнав успіхи США у боротьбі з COVID-19 - Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп похвалився міжнародним визнанням своїх досягнень у боротьбі з пандемією COVID-19. Він зазначив, що навіть президент Росії Володимир Путін визнав успіхи його адміністрації в цьому напрямі.

Про це він повідомив під час промови на засіданні свого Кабміну у вівторок, 26 серпня.

Трамп про боротьбу із COVID-19

"Усі, включно з Путіним, казали, що операція Warp Speed була неймовірною", — заявив Трамп, підкресливши значущість програми.

Операція Warp Speed, ініційована урядом Трампа у 2020 році, мала на меті прискорити розробку та масове виробництво вакцин проти коронавірусу.

За оцінками експертів, завдяки цій програмі ефективна вакцина з’явилася на кілька місяців раніше, ніж передбачалося стандартними методами.

