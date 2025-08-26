Путин признал успехи США в борьбе с COVID-19 - Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп похвастался международным признанием своих достижений в борьбе с пандемией COVID-19. Он отметил, что даже президент России Владимир Путин признал успехи его администрации в этом направлении.

Об этом он сообщил во время речи на заседании своего Кабмина во вторник, 26 августа.

"Все, включая Путина, говорили, что операция Warp Speed была невероятной", — заявил Трамп, подчеркнув значимость программы.

Операция Warp Speed, инициированная правительством Трампа в 2020 году, имела целью ускорить разработку и массовое производство вакцин против коронавируса.

По оценкам экспертов, благодаря этой программе эффективная вакцина появилась на несколько месяцев раньше, чем предполагалось стандартными методами.

