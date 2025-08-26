Видео
Главная Новости дня Трамп заявил, что Путин признал успехи США в борьбе с COVID-19

Трамп заявил, что Путин признал успехи США в борьбе с COVID-19

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 22:26
Путин признал успехи США в борьбе с COVID-19 - Трамп
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп похвастался международным признанием своих достижений в борьбе с пандемией COVID-19. Он отметил, что даже президент России Владимир Путин признал успехи его администрации в этом направлении.

Об этом он сообщил во время речи на заседании своего Кабмина во вторник, 26 августа.

Читайте также:

Трамп о борьбе с COVID-19

"Все, включая Путина, говорили, что операция Warp Speed была невероятной", — заявил Трамп, подчеркнув значимость программы.

Операция Warp Speed, инициированная правительством Трампа в 2020 году, имела целью ускорить разработку и массовое производство вакцин против коронавируса.

По оценкам экспертов, благодаря этой программе эффективная вакцина появилась на несколько месяцев раньше, чем предполагалось стандартными методами.

Напомним, в восьми областях Украины зафиксировали случаи инфицирования вирусом Stratus.

Врачи замечают, что вирус Stratus вызывает симптомы, на которые редко кто обращает внимание сразу. Также есть подозрения, что вирус долго "не видит" иммунитет человека.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
