Трамп заявив, що економіка Росії падає, а Путін убиває людей без причини

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Президент США Дональд Трамп заявив, що економіка Росії котиться у прірву. Він також підкреслив, що РФ захоплює дуже мало території, і навіть втрачає.

Про це повідомляє Clash Report.

Що сказав Трамп про Путіна та економіку Росії

"Я спостерігаю за тим, як поводиться Росія і що вона робить. Я дуже незадоволений тим, що робить Росія і що робить президент Путін. Мені це зовсім не подобається. Це вбивство людей без жодної причини", — заявив Трамп.

Також президент США висловився про економіку, репутацію і неуспіхи РФ на фронті.

"Вони поставили все на карту. Їхня економіка котиться в пекло. Вони бомблять усе підряд. І вони захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Насправді, вони втрачають частину території. Тому я думаю, що це дуже погано позначається на репутації Росії", — сказав Дональд Трамп.

Він додав, що ця війна повинна була закінчитися, і якби це "була наша війна, ми б закінчили її за тиждень".

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що за підтримки ЄС і НАТО Україна може повернути всі свої території.

Також він висловився про закінчення війни. За його словами, війна завершиться ще не скоро.