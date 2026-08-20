Трамп висунув жорсткий ультиматум усім партнерам Ірану

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

США розпочинають найруйнівнішу економічну операцію в історії проти Ісламської Республіки Іран. Зокрема, президент Дональд Трамп закликав союзників до повної ізоляції Тегерана, а також пообіцяв зупинити поширення терору та назавжди позбавити країну можливості отримати ядерну зброю.

Про це Дональд Трамп висловився в соцмережі Truth Social, повідомляє Новини.LIVE.

Трамп пригрозив Ірану та його союзникам

За словами Трампа, іранська влада змарнувала найкращу можливість для укладання вигідної угоди, яку він їм пропонував. Тепер, як стверджує політик, країна "висить на волосині".

Трамп констатував, що в Ірану вичерпані ресурси для захисту та ведення економіки, мовляв, військово-морський флот та військово-повітряні сили Ірану розгромлені, військові заводи перетворилися на руїни, а національна валюта повністю знецінилася і не має жодної вартості.

Публікація Дональда Трампа. Фото: скриншот

Жорсткі обмеження стосуватимуться не лише самого Ірану, а й будь-яких третіх сторін. Американський лідер прямо попередив міжнародну спільноту про неминучі "колосальні економічні наслідки" для тих держав, чиї урядові органи, підприємства, аеропорти або фінансові установи продовжать надавати підтримку підсанкційній країні.

"Сьогодні я також оголошую, що будь-яка країна, яка дозволить своїм фінансовим установам, підприємствам, аеропортам або урядовим органам надавати Ірану будь-яку підтримку, сама зіткнеться з колосальними економічними наслідками. Контрабанда нафти, своп-лінії, перекази готівки, обмінні пункти, суднові реєстри, підставні компанії — усе це має припинитися", — йдеться в дописі глави США.

Для досягнення цієї мети президент США закликав союзників об'єднати зусилля та виступити єдиним фронтом. Головним завданням Трамп назвав абсолютну гарантію того, що Іран за жодних обставин ніколи не зможе отримати ядерну зброю.

Як писали Новини.LIVE раніше, Іранська влада назвала свій перелік умов для Вашингтона, за виконання яких готова відновити судноплавство через стратегічну Ормузьку протоку. Вони вимагали скасування морської блокади, виведення американського військового контингенту з регіону, остаточне згортання бойових операцій, а також виплату фінансових репарацій за завдані збитки й повне розблокування заморожених державних активів.

Паралельно Дональд Трамп озвучив плани встановити повний суверенітет США над Ормузькою протокою після завершення збройного протистояння з Тегераном. Американський лідер заявив, що контроль над водною артерією фактично вже забезпечено.

Окрім цього, глава Білого дому доручив радникам підготувати двосторонній саміт із керівником КНДР Кім Чен Ином у найближчий час восени. Як потенційний майданчик для проведення переговорів на найвищому рівні розглядається територія Китаю, де в листопаді проходитиме саміт країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.