США створять стратегічний запас біткойнів, але криптовалюта втрачає у вартості

Дональд Трамп на фоні біткойна. Ілюстративний колаж: pexels.com

Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким у країні буде запроваджений стратегічний запас біткойнів. Але ця криптовалюта не подорожчала, а навпаки — курс біткойна знизився.

Про це пише Bloomberg.

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President Trump signs an Executive Order establishing the Strategic Bitcoin Reserve and U.S. Digital Asset Stockpile 🇺🇸 pic.twitter.com/N9p2sQknVS — Margo Martin (@MargoMartin47) March 7, 2025

Біткойн подешевшав після того, як американський "криптовалютний цар" Девід Сакс заявив, що уряд не буде використовувати гроші платників податків для фінансування стратегічного запасу найбільшого цифрового активу.

Біткойн впав на 5,7%, до 87 927 доларів США. Разом із собою він потягнув до низу інші менші цифрові токени, включаючи Ether, XRP, Cardano та Solana, які втратили щонайменше 2%.

Видання нагадує, що нещодавно Трамп опублікував на Truth Social повідомлення, згідно з яким інші токени — Ether, Solana (SOL), Cardano (ADA) і XRP — будуть включені в плани уряду. Прихильники біткойна з жахом відреагували на включення інших токенів, тоді як спостерігачі дивувалися, як уряд заплатить за ці придбання.

На даний момент США володіють біткойнами на суму близько 16,4 мільярда доларів і сімома іншими токенами на суму близько 400 мільйонів доларів, які в основному пов’язані з конфіскацією активів у цивільних і кримінальних справах.

Раніше лауреат Нобелівської премії з економіки Юджин Фама висловив думку, що біткоїн може знецінитися до нуля протягом десяти років. "Батько сучасних фінансів" також критикує криптовалюту за її високе енергоспоживання.

Також повідомлялось, що сучасні криптоінвестори — це переважно молоді люди віком 25-44 років, які мають вищу освіту. Понад 60% криптоінвесторів належать до цієї вікової групи, а 80% мають ступінь бакалавра або магістра.