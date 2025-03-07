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Трамп видав указ про стратегічний запас біткойнів — що з курсом

7 березня 2025 05:47
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
США створять стратегічний запас біткойнів, але криптовалюта втрачає у вартості
Дональд Трамп на фоні біткойна. Ілюстративний колаж: pexels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким у країні буде запроваджений стратегічний запас біткойнів. Але ця криптовалюта не подорожчала, а навпаки — курс біткойна знизився.

Про це пише Bloomberg.

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Біткойн подешевшав після того, як американський "криптовалютний цар" Девід Сакс заявив, що уряд не буде використовувати гроші платників податків для фінансування стратегічного запасу найбільшого цифрового активу. 

Біткойн впав на 5,7%, до 87 927 доларів США. Разом із собою він потягнув до низу інші менші цифрові токени, включаючи Ether, XRP, Cardano та Solana, які втратили щонайменше 2%.

Видання нагадує, що нещодавно Трамп опублікував на Truth Social повідомлення, згідно з яким інші токени — Ether, Solana (SOL), Cardano (ADA) і XRP — будуть включені в плани уряду. Прихильники біткойна з жахом відреагували на включення інших токенів, тоді як спостерігачі дивувалися, як уряд заплатить за ці придбання.

На даний момент США володіють біткойнами на суму близько 16,4 мільярда доларів і сімома іншими токенами на суму близько 400 мільйонів доларів, які в основному пов’язані з конфіскацією активів у цивільних і кримінальних справах.

Раніше лауреат Нобелівської премії з економіки Юджин Фама висловив думку, що біткоїн може знецінитися до нуля протягом десяти років. "Батько сучасних фінансів" також критикує криптовалюту за її високе енергоспоживання. 

Також повідомлялось, що сучасні криптоінвестори — це переважно молоді люди віком 25-44 років, які мають вищу освіту. Понад 60% криптоінвесторів належать до цієї вікової групи, а 80% мають ступінь бакалавра або магістра. 

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