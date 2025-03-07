США создадут стратегический запас биткоинов, но криптовалюта теряет в стоимости

Трамп издал указ о стратегическом запасе биткоинов — что с курсом
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране будет введен стратегический запас биткоинов. Но эта криптовалюта не подорожала, а наоборот — курс биткоина снизился.
Об этом пишет Bloomberg.
Почему упал курс биткоина
JUST NOW!- Марго Мартин (@MargoMartin47) 7 марта 2025 г.
Президент Трамп подписывает указ о создании Стратегического резерва биткоина и запасов цифровых активов США 🇺🇸 pic.twitter.com/N9p2sQknVS
Биткойн подешевел после того, как американский "криптовалютный царь" Дэвид Сакс заявил, что правительство не будет использовать деньги налогоплательщиков для финансирования стратегического запаса крупнейшего цифрового актива.
Биткойн упал на 5,7%, до 87 927 долларов США. Вместе с собой он потянул вниз другие меньшие цифровые токены, включая Ether, XRP, Cardano и Solana, которые потеряли не менее 2%.
Издание напоминает, что недавно Трамп опубликовал на Truth Social сообщение, согласно которому другие токены - Ether, Solana (SOL), Cardano (ADA) и XRP - будут включены в планы правительства. Сторонники биткоина с ужасом отреагировали на включение других токенов, тогда как наблюдатели удивлялись, как правительство заплатит за эти приобретения.
На данный момент США владеют биткоинами на сумму около 16,4 миллиарда долларов и семью другими токенами на сумму около 400 миллионов долларов, которые в основном связаны с конфискацией активов по гражданским и уголовным делам.
Ранее лауреат Нобелевской премии по экономике Юджин Фама высказал мнение, что биткоин может обесцениться до нуля в течение десяти лет. "Отец современных финансов" также критикует криптовалюту за ее высокое энергопотребление.
Также сообщалось, что современные криптоинвесторы - это преимущественно молодые люди в возрасте 25-44 лет, которые имеют высшее образование. Более 60% криптоинвесторов относятся к этой возрастной группе, а 80% имеют степень бакалавра или магистра.
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