США создадут стратегический запас биткоинов, но криптовалюта теряет в стоимости

Дональд Трамп на фоне биткоина. Иллюстративный коллаж: pexels.com

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране будет введен стратегический запас биткоинов. Но эта криптовалюта не подорожала, а наоборот — курс биткоина снизился.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Почему упал курс биткоина

JUST NOW!



Президент Трамп подписывает указ о создании Стратегического резерва биткоина и запасов цифровых активов США 🇺🇸 pic.twitter.com/N9p2sQknVS - Марго Мартин (@MargoMartin47) 7 марта 2025 г.

Биткойн подешевел после того, как американский "криптовалютный царь" Дэвид Сакс заявил, что правительство не будет использовать деньги налогоплательщиков для финансирования стратегического запаса крупнейшего цифрового актива.

Биткойн упал на 5,7%, до 87 927 долларов США. Вместе с собой он потянул вниз другие меньшие цифровые токены, включая Ether, XRP, Cardano и Solana, которые потеряли не менее 2%.

Издание напоминает, что недавно Трамп опубликовал на Truth Social сообщение, согласно которому другие токены - Ether, Solana (SOL), Cardano (ADA) и XRP - будут включены в планы правительства. Сторонники биткоина с ужасом отреагировали на включение других токенов, тогда как наблюдатели удивлялись, как правительство заплатит за эти приобретения.

На данный момент США владеют биткоинами на сумму около 16,4 миллиарда долларов и семью другими токенами на сумму около 400 миллионов долларов, которые в основном связаны с конфискацией активов по гражданским и уголовным делам.

Ранее лауреат Нобелевской премии по экономике Юджин Фама высказал мнение, что биткоин может обесцениться до нуля в течение десяти лет. "Отец современных финансов" также критикует криптовалюту за ее высокое энергопотребление.

Также сообщалось, что современные криптоинвесторы - это преимущественно молодые люди в возрасте 25-44 лет, которые имеют высшее образование. Более 60% криптоинвесторов относятся к этой возрастной группе, а 80% имеют степень бакалавра или магистра.