Трамп: США відмовились від ударів по Ірану заради укладення відповідної угоди

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відмовився від нових ударів по Ірану заради укладення майбутньої угоди. За його словами, із таким проханням до США звернулися Іран та інші країни Близького Сходу. Також Трамп зазначив, що майбутня домовленість має передбачати відкриття Ормузької протоки та усунення ядерної загрози з боку Тегерана.

Про це Дональд Трамп написав у cоцмережі Truth Social, інформує Новини.LIVE.

Трамп відмовився від нових ударів по Ірану

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати були готові завдати по Ірану безпрецедентного військового удару, однак вирішили відмовитися від цього кроку заради досягнення відповідної угоди.

За словами американського президента, Вашингтон був готовий застосувати проти Ірану військову силу, масштаби якої, за його словами, не бачили з часів Другої світової війни. Водночас Трамп зазначив, що Іран та інші держави Близького Сходу звернулися до США з проханням утриматися від нових ударів, оскільки сторони вже досягли згоди щодо основних положень майбутньої угоди.

"США повністю готові до дій проти Ісламської Республіки Іран, застосовуючи такі масштаби військового тиску, сили та могутності, яких не бачили з часів Другої світової війни. Попри це, Іран та інші країни Близького Сходу щойно звернулися до нас із проханням утриматися від будь-якого нападу, оскільки досягнуто згоди щодо основних положень угоди", — написав Трамп.

Крім цього, лідер США повідомив, що майбутня угода, за його словами, передбачатиме відкриття Ормузької протоки та усунення ядерної загрози з боку Ірану.

Також Трамп наголосив, що погодився скасувати можливу атаку за умови швидкого досягнення домовленостей. За його словами, Ізраїль також підтримує таке рішення та готовий долучитися до реалізації майбутньої угоди.

"З огляду на це прохання я погодився, заради майбутнього блага світу, а також виживання успішного та процвітаючого Ірану, скасувати атаку за умови, що нам вдасться швидко укласти угоду. Держава Ізраїль приєднується до мене в цьому зобов'язанні. Приступайте до роботи, всі, і виконайте це", — зазначив Трамп.

Раніше CBS News повідомило, що США та Ізраїль планують одну з наймасштабніших атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану цими вихідними.

Також Державний департамент США закликав американських громадян, які перебувають на Близькому Сході, розглянути можливість виїзду або бути готовими залишити регіон у разі подальшого загострення безпекової ситуації.

Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Новини.LIVE інформували, що Іран увечері 28 липня завдав ракетного удару по американській військовій базі в Йорданії, однак сили ППО США перехопили всі балістичні ракети. У CENTCOM підтвердили атаку та повідомили, що американські війська перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Це перший обстріл після призупинення взаємних ударів, який може поставити під загрозу подальші дипломатичні переговори між Вашингтоном і Тегераном.

Новини.LIVE також писали, що 26 липня 2026 року стало відомо, що Трамп тимчасово призупинив нові удари по Ірану, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню конфлікту. За словами посла США в ООН Майка Вольца, Вашингтон надає перевагу переговорам, однак готовий до силового сценарію, якщо вони зазнають невдачі. Водночас американські військові залишаються готовими відновити операцію у разі відповідного рішення президента США.