Трамп: кількість загиблих на війні в Україні сягнула 41 тис. на місяць

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп заявив, що чув оцінку, за якою щомісячна кількість загиблих у війні між Україною та Росією може сягати 41 тисячі людей. За його словами, головне завдання зараз — якнайшвидше припинити війну та врятувати людські життя. Також американський лідер розповів, що регулярно отримує від міністра оборони США фотографії з передової, які демонструють жорстокість бойових дій.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональда Трампа під час зустрічі з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту НАТО в Анкарі.

Трамп про кількість загиблих на війні в Україні на місяць

Під час виступу Дональд Трамп наголосив, що найбільшим пріоритетом для нього є припинення війни та збереження людських життів. Він зазначив, що чув різні оцінки втрат, а одна з них свідчила про те, що кількість загиблих за місяць може сягати 41 тисячі людей.

"Для мене це ніщо інше, як рятувати життя. 25, 35, 30… Одного разу чув 41 тисячу душ на місяць, мертві. Залишають матір в Україні, матерів і батьків у Росії, Україні. Попрощаються, і за тиждень їх нема. Це жах", — сказав американський лідер.

Окремо Дональд Трамп розповів про матеріали, які регулярно отримує від міністра оборони США Піта Гегсета. За його словами, глава Пентагону надсилає йому фотографії з фронту російсько-української війни, які наочно демонструють масштаби руйнувань і втрат.

Президент США зазначив, що сучасна війна значною мірою ведеться із застосуванням безпілотників, а побачені кадри справили на нього настільки сильне враження, що він навіть попросив більше не надсилати йому таких фотографій.

"Це війна дронів, люди не повірять, наскільки це жорстоко. І я бачив поля битв. Піт надсилає мені фото. Я насправді хочу сказати: не надсилай їх мені. І я сказав: Піте, знаєш що? Дивитися не допомагає. Я ніколи не бачив нічого подібного. Це різанина. І вона має припинитися", — зазначив глава Білого дому.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що має "бойовий настрій" перед запланованою зустріччю з Дональдом Трампом 8 липня 2026 року. За словами глави держави, під час переговорів сторони, зокрема, обговорять постачання ракет до систем Patriot.

Новини.LIVE також інформували, що Дональд Трамп заявив, що вважає можливим досягнення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, і Зеленський, і Путін нібито прагнуть домовленостей. Очільник Білого дому надіється, що прогрес у цьому питанні може з'явитися найближчим часом.