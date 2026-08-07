Трамп фактично відмовив Україні у передачі ракет для систем Patriot

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп натякнув, що Вашингтон не надасть Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot. Водночас у мирному врегулюванні спостерігається прогрес.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про передачу ракет Patriot Україні

Під час спілкування з пресою один із журналістів зазначив, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україні дуже потрібні далекобійні ракети та ракети-перехоплювачі для систем Patriot. На запитання, чи розглядає Трамп передачу цих озброєнь, він відповів наступне:

"Нам теж потрібні ракети. Байден передав Україні так багато озброєння, він передав боєприпасів приблизно на 300 млрд доларів. Коли я залишав посаду, наші склади були повністю заповнені, а він (Байден — Ред.) віддав значну частину цих запасів. Зараз ми їх відновлюємо", — сказав Трамп.

Також журналісти зазначили, що Росія посилила удари по цивільних об’єктах в Україні. З цієї причини преса запитала у президента США, чи турбує його це.

"Ні, послухайте. Ми не беремо участі в цій війні — нас відділяє океан, але мені важко бачити, як щомісяця гинуть 25 тисяч молодих людей... ми працюємо над цим і, думаю, досягаємо прогресу. Але це жорстока, дуже жорстока війна. У ній накопичилася величезна кількість ненависті... між двома лідерами", — заявив глава Білого дому.

Підсумовуючи, Трамп додав, що війна РФ проти України здавалася найпростішою, але в підсумку стала найскладнішою. Водночас він ще раз наголосив, що у мирному врегулюванні є прогрес. Але який саме, Трамп не уточнив.

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними Reuters, США продовжують переговори з Україною щодо виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Переговори тривають попри те, що Трамп уже публічно висловив сумніви щодо передачі ліцензій на виробництво.

Також ми писали, що постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що до зими угоди з Україною щодо виробництва ракет для Patriot не буде.