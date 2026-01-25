Відео
Головна Новини дня Трагедія у ботсаду Гришка у Києві — окупанти РФ знищують все живе

Трагедія у ботсаду Гришка у Києві — окупанти РФ знищують все живе

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 01:52
Колекція під загрозою — у ботсаду Гришка замерзають тропіки
Київський ботанічний сад. Фото: Ботсад Гришка

Унікальна колекція чотирьох тисяч видів тропічних рослин у Київському ботанічному саду імені Гришка опинилася на межі вимирання через критичну ситуацію з опаленням. Температура у великій купольній оранжереї впала до 0 °C, хоча для виживання екзотичних видів необхідно щонайменше +15 °C.

Про катастрофічний стан флори повідомив завідувач відділу тропічних рослин Роман Іванніков у коментарі для Новини.LIVE.

Читайте також:

Холодовий шок — чому гине національне надбання

Тропіки не витримують київської зими та відключення опалення. За словами Іваннікова, рослини масово скидають листя, а на стеблах з’являються некрози. Науковці фіксують повну зупинку росту та порушення циклів цвітіння.

"Ситуація фактично критична", — наголошує Роман Іванніков.

За його словами, наслідки температурного шоку можуть бути як миттєвими, так і відстроченими. Сад може втратити рослини навіть через кілька місяців після потепління.

Масштаби приміщення для унікальних рослин вражають. Висота купола сягає 33 метрів., а загальна площа перевищує тисячу квадратних метрів. Обігріти такий гігантський об'єм локальними засобами неможливо. Печі та теплові насоси рятують лише малі фондові теплиці. Велика ж оранжерея цілком залежить від стабільного централізованого опалення міста.

Колекція ботсаду налічує близько чотирьох тисяч видів. Вона офіційно визнана національним надбанням України. Працівники саду роблять усе можливе, аби врятувати унікальні екземпляри.

Попри складні умови, науковці сподіваються зберегти більшу частину експозиції. Проте без термінового відновлення теплопостачання втрати стануть неминучими. Світло в оранжереях уже з’явилося, тепер черга за теплом.

Нагадаємо, що зараз з теплопостачанням у Києві критична ситуація. Експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв спрогнозував термін відновлення опалення.

Також ми інформували, як виживають кияни у багатоповерхівках без тепла та світла.

Київ квіти опалення сад війна в Україні енергетика
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
