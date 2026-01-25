Коллекция под угрозой — в ботсаду Гришко замерзают тропики

Киевский ботанический сад. Фото: Ботсад Гришко

Уникальная коллекция четырех тысяч видов тропических растений в Киевском ботаническом саду имени Гришко оказалась на грани вымирания из-за критической ситуации с отоплением. Температура в большой купольной оранжерее упала до 0 °C, хотя для выживания экзотических видов необходимо не менее +15 °C.

О катастрофическом состоянии флоры сообщил заведующий отделом тропических растений Роман Иванников в комментарии для Новини.LIVE.

Холодный шок — почему гибнет национальное достояние

Тропики не выдерживают киевской зимы и отключения отопления. По словам Иванникова, растения массово сбрасывают листья, а на стеблях появляются некрозы. Ученые фиксируют полную остановку роста и нарушение циклов цветения.

"Ситуация фактически критическая", — отмечает Роман Иванников.

По его словам, последствия температурного шока могут быть как мгновенными, так и отсроченными. Сад может потерять растения даже через несколько месяцев после потепления.

Масштабы помещения для уникальных растений впечатляют. Высота купола достигает 33 метров, а общая площадь превышает тысячу квадратных метров. Обогреть такой гигантский объем локальными средствами невозможно. Печи и тепловые насосы спасают только малые фондовые теплицы. Большая же оранжерея полностью зависит от стабильного централизованного отопления города.

Коллекция ботсада насчитывает около четырех тысяч видов. Она официально признана национальным достоянием Украины. Работники сада делают все возможное, чтобы спасти уникальные экземпляры.

Несмотря на сложные условия, ученые надеются сохранить большую часть экспозиции. Однако без срочного восстановления теплоснабжения потери станут неизбежными. Свет в оранжереях уже появился, теперь очередь за теплом.

