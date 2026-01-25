Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трагедия в ботсаду Гришко — оккупанты РФ уничтожают все живое

Трагедия в ботсаду Гришко — оккупанты РФ уничтожают все живое

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 01:52
Коллекция под угрозой — в ботсаду Гришко замерзают тропики
Киевский ботанический сад. Фото: Ботсад Гришко

Уникальная коллекция четырех тысяч видов тропических растений в Киевском ботаническом саду имени Гришко оказалась на грани вымирания из-за критической ситуации с отоплением. Температура в большой купольной оранжерее упала до 0 °C, хотя для выживания экзотических видов необходимо не менее +15 °C.

О катастрофическом состоянии флоры сообщил заведующий отделом тропических растений Роман Иванников в комментарии для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Холодный шок — почему гибнет национальное достояние

Тропики не выдерживают киевской зимы и отключения отопления. По словам Иванникова, растения массово сбрасывают листья, а на стеблях появляются некрозы. Ученые фиксируют полную остановку роста и нарушение циклов цветения.

"Ситуация фактически критическая", — отмечает Роман Иванников.

По его словам, последствия температурного шока могут быть как мгновенными, так и отсроченными. Сад может потерять растения даже через несколько месяцев после потепления.

Масштабы помещения для уникальных растений впечатляют. Высота купола достигает 33 метров, а общая площадь превышает тысячу квадратных метров. Обогреть такой гигантский объем локальными средствами невозможно. Печи и тепловые насосы спасают только малые фондовые теплицы. Большая же оранжерея полностью зависит от стабильного централизованного отопления города.

Коллекция ботсада насчитывает около четырех тысяч видов. Она официально признана национальным достоянием Украины. Работники сада делают все возможное, чтобы спасти уникальные экземпляры.

Несмотря на сложные условия, ученые надеются сохранить большую часть экспозиции. Однако без срочного восстановления теплоснабжения потери станут неизбежными. Свет в оранжереях уже появился, теперь очередь за теплом.

Напомним, что сейчас с теплоснабжением в Киеве критическая ситуация. Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев спрогнозировал срок восстановления отопления.

Также мы информировали, как выживают киевляне в многоэтажках без тепла и света.

Киев цветы отопление сад война в Украине энергетика
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации