Головна Новини дня ТОВ постачало погані каски та бронежилети — який штраф суду

ТОВ постачало погані каски та бронежилети — який штраф суду

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 00:33
Київський суд призначив шалений штраф для ТОВ, яке постачало неякісні шоломи та бронежилети до ЗСУ
Вироблення бронежилетів. Ілюстративне фото: УНІАН

Господарський суд Києва задовольнив позов Волинської обласної військової адміністрації (ВОВА) щодо стягнення з постачальника спорядження для ЗСУ суми в розмірі 28,2 млн грн. Одне з ТОВ поставило на Волині неякісні каски та бронежилети.

Про це йдеться у повідомленні Волинської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

ТОВ постачало погані каски та бронежилети — який штраф суду - фото 1
Неякісні каски для ЗСУ. Фото: Волинська обласна прокуратура

За інформацією прокуратури Волинської області, товариство з обмеженою відповідальністю поставило ВОВА 884 бронежилети та 846 бойових шоломів для потреб Збройних сил України.

Проте надалі було встановлено, що поставлені вироби не відповідають заявленим характеристикам якості. Бронежилети не пройшли балістичні випробування на стійкість до засобів ураження, а бойові шоломи не забезпечували належного захисту голови від вогнепальної зброї.

ТОВ постачало погані каски та бронежилети — який штраф суду - фото 2
Неякісні бронежилети для ЗСУ. Фото: Волинська обласна прокуратура

Прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення вартості неякісних товарів, який був задоволений. 

Рішення суду

Київський суд задовольнив позов прокуратури. Крім того, постачальник був притягнутий до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 5,6 млн грн за постачання неякісних бронежилетів та бойових шоломів.

Нагадаємо, на Волині чоловік завдав травм військовослужбовцю ТЦК. За вчинене його засудили до випробувального строку.

Також ми повідомляли, що на Одещині військовий пограбував жінку, відібравши в неї сумку. За грабіж він сяде до в'язниці.

суд Волинська область судові рішення військове спорядження бронежилет
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
