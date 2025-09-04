Київський суд призначив шалений штраф для ТОВ, яке постачало неякісні шоломи та бронежилети до ЗСУ

Вироблення бронежилетів. Ілюстративне фото: УНІАН

Господарський суд Києва задовольнив позов Волинської обласної військової адміністрації (ВОВА) щодо стягнення з постачальника спорядження для ЗСУ суми в розмірі 28,2 млн грн. Одне з ТОВ поставило на Волині неякісні каски та бронежилети.

Про це йдеться у повідомленні Волинської обласної прокуратури.

Деталі справи

Неякісні каски для ЗСУ. Фото: Волинська обласна прокуратура

За інформацією прокуратури Волинської області, товариство з обмеженою відповідальністю поставило ВОВА 884 бронежилети та 846 бойових шоломів для потреб Збройних сил України.

Проте надалі було встановлено, що поставлені вироби не відповідають заявленим характеристикам якості. Бронежилети не пройшли балістичні випробування на стійкість до засобів ураження, а бойові шоломи не забезпечували належного захисту голови від вогнепальної зброї.

Неякісні бронежилети для ЗСУ. Фото: Волинська обласна прокуратура

Прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення вартості неякісних товарів, який був задоволений.

Рішення суду

Київський суд задовольнив позов прокуратури. Крім того, постачальник був притягнутий до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 5,6 млн грн за постачання неякісних бронежилетів та бойових шоломів.

