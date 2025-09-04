Киевский суд назначил огромный штраф для ООО, которое поставляло некачественные шлемы и бронежилеты в ВСУ

ООО поставляло плохие каски и бронежилеты — какой штраф суда
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Волынской областной военной администрации (ВОВА) о взыскании с поставщика снаряжения для ВСУ суммы в размере 28,2 млн грн. Одно из ООО поставило на Волыни некачественные каски и бронежилеты.
Об этом говорится в сообщении Волынской областной прокуратуры.
Детали дела
По информации прокуратуры Волынской области, общество с ограниченной ответственностью поставило ВОВА 884 бронежилета и 846 боевых шлемов для нужд Вооруженных сил Украины.
Однако в дальнейшем было установлено, что поставленные изделия не соответствуют заявленным характеристикам качества. Бронежилеты не прошли баллистические испытания на устойчивость к средствам поражения, а боевые шлемы не обеспечивали надлежащей защиты головы от огнестрельного оружия.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании стоимости некачественных товаров, который был удовлетворен.
Решение суда
Киевский суд удовлетворил иск прокуратуры. Кроме того, поставщик был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5,6 млн грн за поставку некачественных бронежилетов и боевых шлемов.
