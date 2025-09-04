Киевский суд назначил огромный штраф для ООО, которое поставляло некачественные шлемы и бронежилеты в ВСУ

Производство бронежилетов. Иллюстративное фото: УНИАН

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Волынской областной военной администрации (ВОВА) о взыскании с поставщика снаряжения для ВСУ суммы в размере 28,2 млн грн. Одно из ООО поставило на Волыни некачественные каски и бронежилеты.

Об этом говорится в сообщении Волынской областной прокуратуры.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Некачественные каски для ВСУ. Фото: Волынская областная прокуратура

По информации прокуратуры Волынской области, общество с ограниченной ответственностью поставило ВОВА 884 бронежилета и 846 боевых шлемов для нужд Вооруженных сил Украины.

Однако в дальнейшем было установлено, что поставленные изделия не соответствуют заявленным характеристикам качества. Бронежилеты не прошли баллистические испытания на устойчивость к средствам поражения, а боевые шлемы не обеспечивали надлежащей защиты головы от огнестрельного оружия.

Некачественные бронежилеты для ВСУ. Фото: Волынская областная прокуратура

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании стоимости некачественных товаров, который был удовлетворен.

Решение суда

Киевский суд удовлетворил иск прокуратуры. Кроме того, поставщик был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5,6 млн грн за поставку некачественных бронежилетов и боевых шлемов.

Напомним, на Волыни мужчина нанес травмы военнослужащему ТЦК. За содеянное его приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали, что в Одесской области военный ограбил женщину, отобрав у нее сумку. За грабеж он сядет в тюрьму.