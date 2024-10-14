Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Торгував зброєю та боєприпасами — як суд Рівненщини покарав військового arrow

Торгував зброєю та боєприпасами — як суд Рівненщини покарав військового

14 жовтня 2024 23:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Рівненщині суд виніс вирок військовому, який займався торгівлею зброєю
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Володимирецький районний суд Рівненської області ухвалив вирок для солдата, який був звинувачений у незаконній торгівлі зброєю та боєприпасами. Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Як повідомляється у вироку, військовий протягом квітня та травня 2024 року продавав боєприпаси та зброю. У матеріалах справи зазначено, що солдат продав близько 150 патронів калібру 5,45х39 мм та 7,62х39 мм, гранату типу Ф-1, автомат Калашникова АК-74 і підствольний гранатомет. Цю зброю він отримав безкоштовно від покійного односельчанина.

Після виявлення незаконної діяльності військового затримали правоохоронці, які порушили кримінальну справу за незаконне поводження зі зброєю. Чоловік уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Рішення суду

Суддя ухвалила рішення про п’ятирічний термін ув'язнення, але звільнила обвинуваченого від його відбування на умовах трирічного іспитового терміну. Вилучені зброю та боєприпаси будуть передані на потреби військових. Вирок може бути оскаржено.

Нагадаємо, на Буковині судили військового ТЦК, який втік зі служби, бо хотів воювати на передовій.

Також у Харкові чоловік викрав сумку з обладнанням для підключення інтернету, яку майстер залишив біля під'їзду. Суд визнав зловмисника винним у крадіжці під час воєнного стану.

суд зброя Рівненська область військові судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:07 В МЗС України відкинули звинувачення у підтримці повстанських рухів у Малі

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024

23:56 Довбик врятував Україну від поразки у матчі з Чехією

23:53 Торгував зброєю та боєприпасами — як суд Рівненщини покарав військового

23:41 План перемоги презентують у ЄС — глава дипломатії Євросоюзу назвав дату

23:34 Путін вніс до Держдуми законопроєкт про стратегічне партнерство з КНДР — деталі

Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

23:07 Спортивний лікар заявив, що Гуцуляку не уникнути струсу мозку

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

22:45 В Держрегуляторі відреагували на інформацію щодо загрози імпорту електроенергії

00:07 В МЗС України відкинули звинувачення у підтримці повстанських рухів у Малі

14 жовтня 2024

23:56 Довбик врятував Україну від поразки у матчі з Чехією

23:53 Торгував зброєю та боєприпасами — як суд Рівненщини покарав військового

23:41 План перемоги презентують у ЄС — глава дипломатії Євросоюзу назвав дату

23:34 Путін вніс до Держдуми законопроєкт про стратегічне партнерство з КНДР — деталі

23:07 Спортивний лікар заявив, що Гуцуляку не уникнути струсу мозку

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

22:45 В Держрегуляторі відреагували на інформацію щодо загрози імпорту електроенергії

22:36 Футболіста збірної України забрали на ношах після пропущеного голу від Чехії

22:33 На Волині військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК — як його покарав суд

22:30 Поїхав у відпустку з гранатами — на Одещині судили військового кухаря

Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

Text

16:20 Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

8 жовтня 2024

21:40 Новий зразок доларових купюр — як відрізнити 100 доларів від підробки