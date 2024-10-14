В Ровенской области суд вынес приговор военному, который занимался торговлей оружием

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

Владимирецкий районный суд Ровенской области вынес приговор солдату, который был обвинен в незаконной торговле оружием и боеприпасами. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как сообщается в приговоре, военный в течение апреля и мая 2024 продавал боеприпасы и оружие. В материалах дела отмечено, что солдат продал около 150 патронов калибра 5,45х39 мм и 7,62х39 мм, гранату типа Ф-1, автомат Калашникова АК-74 и подствольный гранатомет. Это оружие он получил бесплатно от покойного односельчанина.

После обнаружения незаконной деятельности военного задержали правоохранители, возбудившие уголовное дело за незаконное обращение с оружием. Мужчина заключил соглашение о признании виновности с прокурором.

Решение суда

Судья приняла решение о пятилетнем сроке заключения, но освободила обвиняемого от его отбывания на условиях трехлетнего испытательного срока. Изъятые оружие и боеприпасы будут переданы на нужды военных. Приговор может быть оспорен.

Напомним, на Буковине судили сбежавшего со службы военного ТЦК, потому что хотел воевать на передовой.

Также в Харькове мужчина похитил сумку с оборудованием для подключения интернета, которую мастер оставил около подъезда. Суд признал злоумышленника виновным в краже во время военного положения.