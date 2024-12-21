Правдиві фільми про Чорнобильську катастрофу — список

Чорнобильська АЕС. Фото: infoatom.news

У наступному році виповнюється 39 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Українські та світові кінокомпанії створили за цей час багато фільмів та серіалів на цю тему.

Новини.LIVE створили підбірку з кінострічок, які показують правду про аварію на ЧАЕС.

Читайте також:

Топ-5 фільмів та серіалів про Чорнобиль

Чорнобильські бабусі (The Babushkas of Chernobyl).

Це документальний фільм, який був вийшов у прокат у 2015 році та створений американцями — режисерами Голлі Морріс та Енн Боґарт. Тривалість становить 70 хвилин.

Це історія трьох жінок, які є самопоселенцями та не планують покидати своє житло в Чорнобильській зоні. Сусідів вони вже давно не мають, а чоловіки померли.

серіал "Чорнобиль" (Chernobyl).

Жанр серіалу — історична драма. Він був знятий режисером Юганом Ренком та випущений у 2019 році. Країни — США та Велика Британія. Стрічка має 5 серій по 60-70 хвилин.

Сюжет заснований на реальних подіях 26 квітня 1986 року, що сталися на ЧАЕС. Потужний вибух на реакторі випустив радіоактивні матеріали по всій Україні, Білорусі та частині Росії. Радіація досягла навіть Скандинавії та Західної Європи.

Голоси Чорнобиля (La supplication).

Цю історичну драму тривалістю 85 хвилин створив режисер Пол Крухтен. Фільм вийшов у 2016 році, країни — Люксембург, Австрія та Україна.

За основу в сюжеті було взято книгу Світлани Алексієвич "Чорнобильська молитва". Він не про Чорнобиль, а про його світ, про який майже нічого невідомо. Свідчення мешканців міста: вчених, викладачів, журналістів та дітей, які розповідають про свою повсякдення до катастрофи.

Чорнобиль.3828.

Це український документальний фільм, який вийшов у 2011 році та був знятий режисером Сергієм Заболотним. Стрічка триває 30 хвилин та є спогадом розвідника-дозиметриста Валерія Стародумова.

Він розповів про вересневі дні 1986 року та смертельну небезпеку для робітників, які чистили покрівлі біля самого епіцентру вибуху. Тоді відмовила навіть робототехніка, але працювали солдати строкової служби та курсанти військових училищ.

Битва за Чорнобиль (The Battle of Chernobyl).

Це італійський документальний фільм, що вийшов у 2006 році. Режисером був Томас Джонсон, а тривалість фільму — 93 хвилини.

У сюжеті йдеться про полум'я висотою 26 квітня 1986 року полум'я висотою понад 300 метрів, яке здійнялося в українське небо після вибуху четвертого реактора ЧАЕС.

У ліквідації аварії брали участь 500 тисяч осіб з усього СРСР, яким поставили мету "прибрати" радіоактивність, побудувати "саркофаг" пошкодженого реактора та врятувати світ від другого вибуху, який міг би знищити половину Європи.

Нагадаємо, BBC показало унікальні фото, як живуть дикі тварини у Чорнобильській зоні відчуження.

А вчені виявили гриби на стінці четвертого реактора Чорнобильської АЕС, які живляться радіацією.