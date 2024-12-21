Правдивые фильмы о Чернобыльской катастрофе — список

Топ-5 кинолент об аварии на ЧАЭС, которые стоит посмотреть
В следующем году исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Украинские и мировые кинокомпании создали много фильмов и сериалов на эту тему.
Новини.LIVE создали подборку из кинолент, которые показывают правду об аварии на ЧАЭС.
Топ-5 фильмов и сериалов о Чернобыле
- Чернобыльские бабушки (The Babushkas of Chernobyl).
Это документальный фильм, вышедший в прокат в 2015 году и созданный американцами — режиссерами Голли Моррис и Энн Богарт. Продолжительность составляет 70 минут.
Это история трех женщин, самопоселенцев, которые не планируют покидать свое жилье в Чернобыльской зоне. Соседей у них давно нет, а мужья умерли.
- сериал "Чернобыль" (Chernobyl).
Жанр сериала — историческая драма. Он был снят режиссером Юганом Ренком и выпущен в 2019 году. Страны — США и Великобритания. Лента имеет 5 серий по 60-70 минут.
Сюжет основан на реальных событиях 26 апреля 1986 года на ЧАЭС. Мощный взрыв на реакторе выпустил радиоактивные материалы по всей Украине, Беларуси и части России. Радиация достигла даже Скандинавии и Западной Европы.
- Голоса Чернобыля (La supplication).
Эту историческую драму продолжительностью 85 минут создал режиссер Пол Крухтен. Фильм вышел в 2016 году, страны — Люксембург, Австрия и Украина.
За основу в сюжете была взята книга Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва". Он не о Чернобыле, а о его мире, о котором почти ничего неизвестно. Свидетельства жителей города: ученых, преподавателей, журналистов и детей, которые рассказывали о своей повседневной жизни до катастрофы.
- Чернобыль.3828.
Это украинский документальный фильм, который вышел в 2011 году и был снят режиссером Сергеем Заболотным. Лента длится 30 минут и является воспоминанием разведчика-дозиметриста Валерия Стародумова.
Он рассказал о сентябрьских днях 1986 года и о смертельной опасности для рабочих, которые чистили кровли возле самого эпицентра взрыва. Тогда отказала даже робототехника, но работали солдаты срочной службы и курсанты военных училищ.
- Битва за Чернобыль (The Battle of Chernobyl).
Это итальянский документальный фильм, вышедший в 2006 году. Режиссером был Томас Джонсон, а продолжительность фильма — 93 минуты.
В сюжете рассказывается о пламени высотой 26 апреля 1986 года пламени высотой более 300 метров, которое поднялось в украинское небо после взрыва четвертого реактора ЧАЭС.
В ликвидации аварии участвовали 500 тысяч человек со всего СССР, которым поставили цель "убрать" радиоактивность, построить "саркофаг" поврежденного реактора и спасти мир от второго взрыва, который мог бы уничтожить половину Европы.
Напомним, BBC показало уникальные фото, как живут дикие животные в Чернобыльской зоне отчуждения.
Ученые обнаружили грибы на стенке четвертого реактора Чернобыльской АЭС, которые питаются радиацией.
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