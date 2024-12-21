Правдивые фильмы о Чернобыльской катастрофе — список

Чернобыльская АЭС. Фото: infoatom.news

В следующем году исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Украинские и мировые кинокомпании создали много фильмов и сериалов на эту тему.

Новини.LIVE создали подборку из кинолент, которые показывают правду об аварии на ЧАЭС.

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Чернобыльские бабушки (The Babushkas of Chernobyl).

Это документальный фильм, вышедший в прокат в 2015 году и созданный американцами — режиссерами Голли Моррис и Энн Богарт. Продолжительность составляет 70 минут.

Это история трех женщин, самопоселенцев, которые не планируют покидать свое жилье в Чернобыльской зоне. Соседей у них давно нет, а мужья умерли.

сериал "Чернобыль" (Chernobyl).

Жанр сериала — историческая драма. Он был снят режиссером Юганом Ренком и выпущен в 2019 году. Страны — США и Великобритания. Лента имеет 5 серий по 60-70 минут.

Сюжет основан на реальных событиях 26 апреля 1986 года на ЧАЭС. Мощный взрыв на реакторе выпустил радиоактивные материалы по всей Украине, Беларуси и части России. Радиация достигла даже Скандинавии и Западной Европы.

Голоса Чернобыля (La supplication).

Эту историческую драму продолжительностью 85 минут создал режиссер Пол Крухтен. Фильм вышел в 2016 году, страны — Люксембург, Австрия и Украина.

За основу в сюжете была взята книга Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва". Он не о Чернобыле, а о его мире, о котором почти ничего неизвестно. Свидетельства жителей города: ученых, преподавателей, журналистов и детей, которые рассказывали о своей повседневной жизни до катастрофы.

Чернобыль.3828.

Это украинский документальный фильм, который вышел в 2011 году и был снят режиссером Сергеем Заболотным. Лента длится 30 минут и является воспоминанием разведчика-дозиметриста Валерия Стародумова.

Он рассказал о сентябрьских днях 1986 года и о смертельной опасности для рабочих, которые чистили кровли возле самого эпицентра взрыва. Тогда отказала даже робототехника, но работали солдаты срочной службы и курсанты военных училищ.

Битва за Чернобыль (The Battle of Chernobyl).

Это итальянский документальный фильм, вышедший в 2006 году. Режиссером был Томас Джонсон, а продолжительность фильма — 93 минуты.

В сюжете рассказывается о пламени высотой 26 апреля 1986 года пламени высотой более 300 метров, которое поднялось в украинское небо после взрыва четвертого реактора ЧАЭС.

В ликвидации аварии участвовали 500 тысяч человек со всего СССР, которым поставили цель "убрать" радиоактивность, построить "саркофаг" поврежденного реактора и спасти мир от второго взрыва, который мог бы уничтожить половину Европы.

Напомним, BBC показало уникальные фото, как живут дикие животные в Чернобыльской зоне отчуждения.

Ученые обнаружили грибы на стенке четвертого реактора Чернобыльской АЭС, которые питаются радиацией.