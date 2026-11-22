Том Фелтон. Фото: instagram.com/t22felton

Британський актор Том Фелтон, відомий за роллю Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, записав особисте відеозвернення для українського морського піхотинця та палкого шанувальника поттеріани Олександра Іванова. Ролик презентували під час благодійного вечора "Синя сукня". Фелтон запросив захисника до кіностудії, де знімали "Гаррі Поттера".

Про це повідомило видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" у Threads, передає Новини.LIVE.

Реклама

Запрошення Олександра Іванова до кіностудії "Гаррі Поттера"

"Сподіваюся, ти зі Слизерину, бо для гафелпафців я таких повідомлень не записую", — пожартував Том Фелтон.

Він пообіцяв йому ліжко в гуртожитку Слизерину. Фелтон зазначив, що Іванов побачить місця, де створювали фільми.

"Тож сподіваюся, що це подарує тобі широку усмішку", — сказав він.

Читайте також:

У видавництві "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" повідомили, що Олександр Іванов провів у російському полоні понад чотири роки. Щоб підтримати побратимів і допомогти їм зберегти надію, він переказував їм сюжети всіх семи книжок про Гаррі Поттера.

Український морпіх Олександр Іванов. Фото: instagram.com/mr_admiral_1993

Реакція військового

Олександр Іванов зазначив, що десь ось так зі сторони мала вигляд магія.

"Як сказала мені одна людина, таке відчуття ніби порушився якийсь кармічний порядок. Ну скажіть мені хтось в 2021 році, що Том Фелтон буде записувати для мене відео? Те, що в мене немає слів і я вражений — це взагалі нічого не сказати!" — заявив він.

Як писали Новини.LIVE, наприкінці жовтня данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за серіалом "Гра престолів", приїхав до Києва. Він побував на місці російського удару, внаслідок якого загинула людина, щоб привернути увагу світу до страждань мирного населення.

Раніше ми писали, що український актор Сергій Стрельніков, який зіграв Олекса Довбуша у фільмі "Довбуш", вступив до лав ЗСУ. Він служить в батальйоні безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем.