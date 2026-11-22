Том Фелтон. Фото: instagram.com/t22felton

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, записал личное видеообращение для украинского морского пехотинца и ярого поклонника поттерианы Александра Иванова. Ролик был представлен во время благотворительного вечера "Синее платье". Фелтон пригласил защитника на киностудию, где снимали "Гарри Поттера".

Об этом сообщило издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" в Threads, передает Новини.LIVE.

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Приглашение Александра Иванова на киностудию "Гарри Поттера"

"Надеюсь, ты из Слизерина, потому что для гафелпафцев я такие сообщения не записываю", — пошутил Том Фелтон.

Он пообещал ему койку в общежитии Слизерина. Фелтон отметил, что Иванов увидит места, где снимали фильмы.

"Так что надеюсь, что это вызовет у тебя широкую улыбку", — сказал он.

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В издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" сообщили, что Александр Иванов провёл в российском плену более четырёх лет. Чтобы поддержать соратников и помочь им сохранить надежду, он пересказывал им сюжеты всех семи книг о Гарри Поттере.

Украинский морпех Александр Иванов. Фото: instagram.com/mr_admiral_1993

Реакция военного

Александр Иванов отметил, что со стороны магия выглядела примерно так.

"Как сказал мне один человек, такое ощущение, будто нарушился какой-то кармический порядок. Ну скажите мне кто-нибудь в 2021 году, что Том Фелтон будет записывать для меня видео? То, что у меня нет слов и я потрясён — это вообще ничего не сказать!" — заявил он.

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