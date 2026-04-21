Тім Кук залишить посаду гендиректора Apple: хто буде замість цього

Тім Кук. Фото: x.com/tim_cook

У вересні Тім Кук через 15 років залишить посаду гендиректора Apple, але не покине компанію. Замість цього він очолить раду директорів.

Що відомо про зміну гендиректора Apple

У компанії повідомили, що наступним гендиректором компанії стане Джон Тернус, старший віцепрезидент з розробки апаратного забезпечення Apple. Він вступить на посаду з 1 вересня 2026 року.

Тім Кук зі свого боку продовжить виконувати обов'язки гендиректора протягом літа для забезпечення плавного переходу. Після цього, у вересні, він очолить раду директорів.

Це буде перша зміна гендиректора в Apple відтоді, як Кук, якому зараз 65 років, змінив Стіва Джобса на посаді в 2011 році, незадовго до його смерті. Тернус зі свого боку стане восьмим генеральним директором Apple.

"Для мене було найбільшим привілеєм у житті бути генеральним директором Apple і отримати довіру очолити таку видатну компанію", — сказав Кук.

ЗМІ зазначають, що ринкова капіталізація Apple зросла приблизно у 24 рази за час роботи Кука, закрившись у понеділок на позначці в 4 трильйони доларів.

За майже 15 років роботи Кук керував виходом Apple на ринок технологій, випустивши Apple Watch, AirPods і гарнітуру віртуальної реальності Vision Pro, яка з моменту свого випуску в 2024 році зазнає труднощів із поширенням на ринку.

