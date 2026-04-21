Тим Кук покинет пост гендиректора Apple: кто будет вместо этого

В сентябре Тим Кук спустя 15 лет покинет пост гендиректора Apple, но не покинет компанию. Вместо этого он возглавит совет директоров.

Что известно о смене гендиректора Apple

В компании сообщили, что следующим гендиректором компании станет Джон Тернус, старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Apple. Он вступит в должность с 1 сентября 2026 года.

Тим Кук в свою очередь продолжит исполнять обязанности генидиректора в течение лета для обеспечения плавного перехода. После этого, в сентябре, он возглавит совет директоров.

Это будет первая смена гендиректора в Apple с тех пор, как Кук, которому сейчас 65 лет, сменил Стива Джобса на посту в 2011 году, незадолго до его смотри. Тернус в свою очередь станет восьмым генеральным директором Apple.

"Для меня было величайшей привилегией в жизни быть генеральным директором Apple и получить доверие возглавить такую выдающуюся компанию", — сказал Кук.

СМИ отмечают, что рыночная капитализация Apple выросла примерно в 24 раза за время работы Кука, закрывшись в понедельник на отметке в 4 триллиона долларов.

За почти 15 лет работы Кук руководил выходом Apple на рынок технологий, выпустив Apple Watch, AirPods и гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro, которая с момента своего выпуска в 2024 году испытывает трудности с распространением на рынке.

