Тим Кук покинет пост гендиректора Apple: кто будет вместо этого

Тим Кук покинет пост гендиректора Apple: кто будет вместо этого

Дата публикации 21 апреля 2026 01:40
Тим Кук покинет пост гендиректора Apple: кто будет вместо этого
Тим Кук. Фото: x.com/tim_cook

В сентябре Тим Кук спустя 15 лет покинет пост гендиректора Apple, но не покинет компанию. Вместо этого он возглавит совет директоров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Apple.

Что известно о смене гендиректора Apple

В компании сообщили, что следующим гендиректором компании станет Джон Тернус, старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Apple. Он вступит в должность с 1 сентября 2026 года.

Тим Кук в свою очередь продолжит исполнять обязанности генидиректора в течение лета для обеспечения плавного перехода. После этого, в сентябре, он возглавит совет директоров.

Это будет первая смена гендиректора в Apple с тех пор, как Кук, которому сейчас 65 лет, сменил Стива Джобса на посту в 2011 году, незадолго до его смотри. Тернус в свою очередь станет восьмым генеральным директором Apple.

"Для меня было величайшей привилегией в жизни быть генеральным директором Apple и получить доверие возглавить такую выдающуюся компанию", — сказал Кук.

СМИ отмечают, что рыночная капитализация Apple выросла примерно в 24 раза за время работы Кука, закрывшись в понедельник на отметке в 4 триллиона долларов.

За почти 15 лет работы Кук руководил выходом Apple на рынок технологий, выпустив Apple Watch, AirPods и гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro, которая с момента своего выпуска в 2024 году испытывает трудности с распространением на рынке.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
