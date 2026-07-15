Тихий: Росія змінює тактику дезінформації та гратиме на євроскептицизмі

Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

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Росія найближчим часом зосередить інформаційні атаки проти України на просуванні євроскептичних наративів. Росія зрозуміла, що відверто проросійська риторика не знаходить підтримки серед українців, тому робитиме ставку на інші інформаційні меседжі.

Про це під час презентації звіту "Поза межами поля бою: Інформаційна війна Росії проти європейського майбутнього України" заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Новини.LIVE.

РФ змінює інформаційну тактику

"Основні зусилля російської дезінформації будуть спрямовані саме на євроскептицизм. І ви почуєте їх зовсім не від проросійських голосів. Ви почуєте їх від голосів, які будуть здаватися абсолютно українськими і патріотичними", — наголосив Тихий.

Георгій Тихий пояснив, що такі спікери просуватимуть ідеї про нібито необхідність для України обрати "третій шлях" замість інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Водночас Тихий підкреслив, що для України такого вибору не існує.

"Немає жодної альтернативи. Або російське ярмо, або інтегруємося в Європейський Союз і НАТО", — заявив він.

За словами речника МЗС, протидія таким інформаційним кампаніям потребує спільної роботи державних інституцій, журналістів і громадянського суспільства, адже саме вони формують інформаційний простір та громадську думку.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія активно використовує не лише військові методи, а й інформаційний вплив для просування власних інтересів. За словами представника ГУР МО України Андрія Юсова, Кремль також залучає культурні та релігійні інструменти, зокрема спорт і церкву, як елементи своєї гібридної політики.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна продовжує переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу, попри повномасштабну війну. У Брюсселі неодноразово наголошували, що українська сторона демонструє прогрес у виконанні необхідних реформ та адаптації законодавства до стандартів ЄС.