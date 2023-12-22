Теща президента "Енергоатома" купила будинок за 7 млн грн, які "позичила"

Президент "Енергоатому" Петро Котін. Фото: пресслужба "Енергоатому"

70-річна теща президента державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна купила нерухомість та землю під Києвом вартістю 7 млн гривень. За словами Котіна, більшість з цих коштів його теща позичила.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

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У червні 2023 року теща Петра Котіна стала власницею двоповерхового будинку площею 288 квадратних метрів та землі під ним, з приватним виходом до озера. Водночас журналісти "Схем" помітили, що тепер в особняку проживає сам президент "Енергоатому".

"Згідно з документом, будинок та земля під ним обійшлися 70-річній родичці Котіна сукупно майже у 7 мільйонів гривень. З них – 6 з половиною мільйонів за дім і 350 тисяч за землю", — йдеться у розслідуванні.

Крім того, теща Котіна також володіє трьома земельними ділянками в іншому елітному селі у Київській області. Земля огороджена парканом і має вихід до води.

Президент "Енергоатому" назвав декілька джерел коштів, які дозволили його тещі придбати вищезгадане майно. Зокрема, це, за його словами, заощадження її родини "за понад 50 років трудової діяльності"; готівка, що належить її близьким родичам, які довірили вивезти її з окупованих територій, а також запозичені кошти — із розрахунку на майбутній продаж майна, що зараз в окупації.

"Я дійсно відвідую це помешкання і не приховую цю інформацію. Вказане мною буде зазначено у декларації, строк подання якої ще не настав", — підтвердив Котін інформацію журналістів, знімальна група яких зафіксувала, як службова автівка, якою користується президент "Енергоатома", заїжджає на територію, де розташований цей маєток.

Потрібно відзначити, що теща Котіна не мала власних офіційних доходів. Жінка переважно працювала на напівдержавних підприємствах, зокрема, на Запорізькій ТЕС. Загалом з 2000-го по 2009-й рік теща Котіна отримала 79 тисяч гривень зарплати. Зараз вона, ймовірно, отримує пенсійні виплати.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генеральному директору відокремленого підрозділу "Енергоатому" Миколі Божку. Його підозрюють у завданні майже 100 млн грн збитків державі під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.