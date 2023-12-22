Теща президента "Энергоатома" купила дом за 7 млн грн, которые "одолжила"

Президент "Энергоатома" Петр Котин. Фото: пресс-служба "Энергоатома"

70-летняя теща президента государственного предприятия "НАЭК Энергоатом" Петра Котина купила недвижимость и землю под Киевом стоимостью 7 млн гривен. По словам Котина, большинство из этих средств его теща одолжила.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

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В июне 2023 года теща Петра Котина стала владелицей двухэтажного дома площадью 288 квадратных метров и земли под ним с частным выходом к озеру. В то же время журналисты "Схем" заметили, что теперь в особняке проживает сам президент "Энергоатома".

"Согласно документу, дом и земля под ним обошлись 70-летней родственнице Котина совокупно почти в 7 миллионов гривен. Из них — 6 с половиной миллионов за дом и 350 тысяч за землю", — говорится в расследовании.

Кроме этого, теща Котина также владеет тремя земельными участками в другом элитном селе в Киевской области. Земля ограждена забором и имеет выход к воде.

Президент "Энергоатома" назвал несколько источников средств, позволивших его теще приобрести вышеупомянутое имущество. В частности, это, по его словам, сбережение ее семьи "за более чем 50 лет трудовой деятельности"; наличные средства, принадлежащая ее близким родственникам, которые доверили вывезти их с оккупированных территорий, а также заимствованные средства — в расчете на будущую продажу имущества, которое сейчас находится в оккупации.

"Я действительно посещаю это помещение и не скрываю эту информацию. Указанное мной будет указано в декларации, срок подачи которой еще не наступил", — подтвердил Котин информацию журналистов, съемочная группа которых зафиксировала, как служебный автомобиль, которым пользуется президент "Энергоатома", заезжает на территорию, где расположен дом.

Следует отметить, что теща Котина не имела собственных официальных доходов. Женщина преимущественно работала на полугосударственных предприятиях, в частности на Запорожской ТЭС. В целом с 2000 по 2009 год теща Котина получила 79 тысяч гривен зарплаты. Сейчас она, вероятно, получает пенсионные выплаты.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генеральному директору обособленного подразделения "Энергоатома" Николаю Божко. Его подозревают в нанесении почти 100 млн грн ущерба государству во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива.