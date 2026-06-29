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Головна Новини дня Терехов: у Харкові після удару КАБ загинула людина

Терехов: у Харкові після удару КАБ загинула людина

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 15:57
У Харкові КАБ влучив у Холодногірський район: є загиблий і поранені
Термінова новина

У Харкові російський керований авіаційний боєприпас (КАБ) влучив. Інцидент стався в Холодногірському районі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє отримали тяжкі поранення. Дані уточнюються.

Терехов: у Харкові після удару КАБ загинула людина - фото 1
Заява Терехова. Скріншот Ігор Терехов/Telegram

Також унаслідок вибуху пошкоджено трамвай та кілька автомобілів. На місці працюють екстрені служби, триває з’ясування наслідків атаки. Новина доповнюється...

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Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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