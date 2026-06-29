У Харкові КАБ влучив у Холодногірський район: є загиблий і поранені

Терехов: у Харкові після удару КАБ загинула людина
Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 15:57
Термінова новина
У Харкові російський керований авіаційний боєприпас (КАБ) влучив. Інцидент стався в Холодногірському районі.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.
За попередньою інформацією, внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє отримали тяжкі поранення. Дані уточнюються.
Також унаслідок вибуху пошкоджено трамвай та кілька автомобілів. На місці працюють екстрені служби, триває з’ясування наслідків атаки. Новина доповнюється...
Читайте також:
Реклама