В Харькове КАБ попал в Холодногорский район: есть погибший и раненые

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В Харькове попал российский управляемый авиационный боеприпас (УАБ). Инцидент произошел в Холодногорском районе.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

По предварительной информации, в результате удара погиб один человек, ещё двое получили тяжёлые ранения. Данные уточняются.

Заявление Терехова. Скриншот Игорь Терехов/Telegram

Также в результате взрыва повреждены трамвай и несколько автомобилей. На месте работают экстренные службы, продолжается выяснение последствий атаки. Новость дополняется...