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Главная Новости дня Терехов: в Харькове в результате удара КАБ погиб человек

Терехов: в Харькове в результате удара КАБ погиб человек

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 15:57
В Харькове КАБ попал в Холодногорский район: есть погибший и раненые
Срочная новость

В Харькове попал российский управляемый авиационный боеприпас (УАБ). Инцидент произошел в Холодногорском районе.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

По предварительной информации, в результате удара погиб один человек, ещё двое получили тяжёлые ранения. Данные уточняются.

Терехов: у Харкові після удару КАБ загинула людина - фото 1
Заявление Терехова. Скриншот Игорь Терехов/Telegram

Также в результате взрыва повреждены трамвай и несколько автомобилей. На месте работают экстренные службы, продолжается выяснение последствий атаки. Новость дополняется...

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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