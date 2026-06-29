В Харькове КАБ попал в Холодногорский район: есть погибший и раненые

Терехов: в Харькове в результате удара КАБ погиб человек
Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 15:57
Срочная новость
В Харькове попал российский управляемый авиационный боеприпас (УАБ). Инцидент произошел в Холодногорском районе.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.
По предварительной информации, в результате удара погиб один человек, ещё двое получили тяжёлые ранения. Данные уточняются.
Также в результате взрыва повреждены трамвай и несколько автомобилей. На месте работают экстренные службы, продолжается выяснение последствий атаки. Новость дополняется...
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