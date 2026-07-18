Терехов побажав успіху новому прем’єру і пообіцяв підтримку

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував чутки про можливе призначення його на посаду прем’єр-міністра України. Він побажав успіху новому очільнику уряду та заявив про готовність підтримувати Кабмін.

Про це Терехов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

Терехов підтримуватиме новий уряд

Очільник Харкова та голова Асоціації прифронтових міст та громад зазначив, що наразі не спілкувався з новим прем’єр-міністром. Водночас він наголосив, що готовий до співпраці з урядом.

За словами Терехова, Асоціація прифронтових міст і громад допомагатиме новому Кабінету Міністрів у реалізації необхідних рішень.

"Новому прем’єру бажаю успіху і готовий його підтримувати. Будемо всіляко підтримувати його і взагалі весь уряд у рамках Асоціації прифронтових міст і громад", — заявив мер Харкова.

Раніше з’являлася інформація, що Ігор Терехов нібито розглядався серед можливих кандидатів на посаду глави уряду. Сам посадовець ці чутки прокоментував, висловивши готовність працювати на користь держави незалежно від посади. Новина доповнюється...