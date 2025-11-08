Відео
Головна Новини дня Температура у квартирах буде нижчою — яка ситуація з газом

Температура у квартирах буде нижчою — яка ситуація з газом

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 12:19
Оновлено: 12:19
Опалювальний сезон взимку — у квартирах буде холодно
Опалювальний сезон в будинку. Ілюстративне фото: Shutterstock

Є висока ймовірність, що взимку температура у квартирах буде нижчою. Причиною цього є брак газу через постійно обстріли російських військ.

Про це повідомив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Вечір.LIVE

Читайте також:

Яка ситуація з газом буде взимку

"Є висока ймовірність того, що температурний режим в квартирах буде нижчим і це буде зумовлено тим, що буде мало постачатися газу для теплокомуненерго", — сказав Корольчук.

Водночас він додав, що проблеми будуть і в жителів сіл з автономним опаленням. Вони можуть постраждати через низький тиск у газовій системі. 

Експерт пояснив, що обладнання не зможе працювати повною мірою у певні періоди і, можливо, навіть будуть графіки обмеження газопостачання. За словами Корольчука, Міненерго прямо про це заявляє.

Він зазначив, що зима буде складною і все залежатиме від погоди. Три зими поспіль були відносно теплими, але гарантій на четверту таку немає, а навіть за сприятливих температур, обмеження на електрику та газ залишаються реальністю.

Нагадаємо, 8 листопада армія РФ завдала наймасованішого удару по нафтогазових об'єктах України. Ворог атакував об'єкти у п'ятьох областях.

Водночас експерт з питань енергетики розповів, що зараз Україна має достатньо газу для опалювального сезону, але на випадок надзвичайних ситуацій необхідно створити страховий запас й докупити 1,4 млрд кубів ресурсу. 

Автор:
Карина Приходько
