Главная Новости дня Температура в квартирах будет ниже — какая ситуация с газом

Температура в квартирах будет ниже — какая ситуация с газом

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 12:19
обновлено: 12:19
Отопительный сезон зимой — в квартирах будет холодно
Отопительный сезон в доме. Иллюстративное фото: Shutterstock

Есть высокая вероятность, что зимой температура в квартирах будет ниже. Причиной этого является нехватка газа из-за постоянно обстрелов российских войск.

Об этом сообщил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире Вечір.LIVE.

Какая ситуация с газом будет зимой

"Есть высокая вероятность того, что температурный режим в квартирах будет ниже и это будет обусловлено тем, что будет мало поставляться газа для теплокоммунэнерго", — сказал Корольчук.

В то же время он добавил, что проблемы будут и у жителей сел с автономным отоплением. Они могут пострадать из-за низкого давления в газовой системе.

Эксперт пояснил, что оборудование не сможет работать в полной мере в определенные периоды и, возможно, даже будут графики ограничения газоснабжения. По словам Корольчука, Минэнерго прямо об этом заявляет.

Он отметил, что зима будет сложной и все будет зависеть от погоды. Три зимы подряд были относительно теплыми, но гарантий на четвертую такую нет, а даже при благоприятных температурах, ограничения на электричество и газ остаются реальностью.

Напомним, 8 ноября армия РФ нанесла массированный удар по нефтегазовым объектам Украины. Враг атаковал объекты в пяти областях.

В то же время эксперт по вопросам энергетики рассказал, что сейчас Украина имеет достаточно газа для отопительного сезона, но на случай чрезвычайных ситуаций необходимо создать страховой запас и докупить 1,4 млрд кубов ресурса.

отопительный сезон обстрелы газ отопление война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
