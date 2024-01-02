Телемарафон "Єдині новини" змінить формат, ― очільник Мінкульту

Ведуча у студії під час телемарафону. Фото: ti-ukraine.org

У формат телемарафону "Єдині новини" будуть внесені зміни. Українські телеканали вже розглядають таку можливість та мають напрацювати спільне рішення.

Про це в інтерв'ю Українському Радіо заявив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

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"Сьогодні телеканали розглядають можливість зміни цього формату. І я нагадаю, що це ключові телеканали України, які мають найбільшу аудиторію. І для них теж важливим є внесення нових форм, нових форматів. Мені здається, що вже найближчим часом такі пропозиції будуть випрацювані. І консолідованим рішенням, так само як ухвалювали рішення про запровадження "Єдиних новин", будуть і внесені зміни в цей формат", — сказав Карандєєв.

Він уточнив, що марафон досяг мети, коли до громадян України надходила необхідна, важлива та оперативна інформація щодо подій в країні.

"Життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці", — зазначив очільник Мінкульту.

Він також нагадав, що держава досі фінансово сприяє реалізації цього проєкту, покриваючи ті витрати, які здійснюють телеканали для забезпечення громадян України важливою інформацією.

Раніше ми писали, що в етері "Єдиних новин" радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія прийшла в Україну не для того, щоб когось звільняти, а виключно для того, щоб масово вбивати українців.