Телемарафон "Єдині новини" изменит формат, ― глава Минкульта

Ведущая в студии во время телемарафона. Фото: ti-ukraine.org

В формат телемарафона "Єдині новини" будут внесены изменения. Украинские телеканалы уже рассматривают такую возможность и должны выработать совместное решение.

Об этом в интервью Украинскому Радио заявил в.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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"Сегодня телеканалы рассматривают возможность изменения этого формата. И я напомню, что это ключевые телеканалы Украины, которые имеют наибольшую аудиторию. И для них тоже важно внесение новых форм, новых форматов. Мне кажется, что уже в ближайшее время такие предложения будут выработаны. консолидированным решением, равно как принимали решение о введении "Єдиних новин", будут и внесены изменения в этот формат", — сказал Карандеев.

Он уточнил, что марафон достиг цели, когда гражданам Украины поступала необходимая, важная и оперативная информация о событиях в стране.

"Жизнь идет, меняются и наше видение, и форматы, заработала экономика, появились рекламодатели", — отметил глава Минкульта.

Он также напомнил, что государство до сих пор финансово способствует реализации этого проекта, покрывая расходы, которые осуществляют телеканалы для обеспечения граждан Украины важной информацией.

Ранее мы писали, что в эфире "Єдиних новин" советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия пришла в Украину не для того, чтобы кого-то освобождать, а исключительно для того, чтобы массово убивать украинцев.