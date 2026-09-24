Telecom Ukraine 2026: конференція про інтернет і звʼязок

Конференція Telecom Ukraine 2026. Фото: пресреліз

У європейських країнах інтернет зникає вже в передмісті, в Україні ж знайти місце без мережі стає все складніше. Як розвивається телеком-галузь, чому українська "павутина" очолює світові рейтинги та з якими труднощами зіштовхуються провайдери в прифрнтових регіонах обговорили на конференції Telecom Ukraine 2026.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на події.

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Стійкість мережі, зміна медіаринку та "податкова схема": про що говорили на Telecom Ukraine 2026

Конференція Telecom Ukraine 2026 відбувалась протягом трьох днів у Буковелі. Головний фокус залишається на питання стійкості мережі від час війни.

Інтернет який не зникає навіть тоді, коли зникає світло — дивина для європейців, однак для українців вже буденність. За успіхом галузі стоять роки роботи тисяч людей, мільярди інвестицій та розвиток технологій, які тестуються не в лабораторних умовах, а під російськими кабами та ракетами. Саме про те, як втримати зв'язок під час атак, говорили учасники платформи Telecom Ukraine.

"Сьогодні, у ці буремні часи найбільше галузь турбує стійкість зв'язку. Кожен оператор робить все можливе, щоб забезпечувати мережу всім необхідним для збереження стійкості. Іноді буває так, що галузь не чує державу, держава не чує галузь. І ми всі розуміємо, що на сьогодні стійкість можна досягти лише в єдності", — переконана співзасновниця та організаторка конференцій Telecom Ukraine Вікторія Опанасюк.

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На конференцію прибули провайдери з усіх куточків України. Попри воєнні виклики, їх хвилюють і законодавчі питання.

"Це зміна до закону про доступ, тому що в нас є великі проблеми з доступом до інфраструктури, якою управляє ОСББ. По-друге, це законопроект, яким намагаються ввести 1,5 % збору на фінансування Нацкомісії електронних комунікацій КЕПу. Також потрібні зміни до закону про електронні комунікації щодо універсальної послуги", — констатує голова Ради Телекомпалати України Тетяна Попова.

Телеком-комунікації — те, без чого не може функціонувати країна. На панелях обговорили розвиток технологій XPON, резервні маршрути мережі, кібератаки, розвиток розвиток B2B-сервісів та представили власний софт. Гострим питанням для провайдерів залишається бронювання. Якщо для Товариств з обмеженою відповідальнісю Міністерство цифрової трансформації України проблему вирішило, то для ФОПів рішення ще шукають.

"Приблизно 590 підприємств у нас заброньовані. Також у нас є аварійні відновлювальні бригади, які працюють безпосередньо на місцях для відновлення мереж у прифронтових регіонах. Водночас у нас працюють ще будівельні бригади по енергоефективному інтернету XPON. Вони збільшують покриття і проникнення цієї енергоефективної мережі", — розповів директор директорату електронних комунікацій Міністерства цифрової трансформації України Тарас Стеценко.

Директор директорату електронних комунікацій Міністерства цифрової трансформації України Тарас Стеценко. Фото: пресреліз

Унікальність національного інтернет-ринку у величезній кількості провайдерів. Якщо європейським країнам притаманна монополізація, то в Україні кожне місто має по кілька компаній, які надають послуги. Завдяки цьому ризик, що ворог покладе інтернет, зменшується практично до нуля.

"Сьогодні на дошці було 2 000 провайдерів. Я пам'ятаю, що до початку повномасштабного вторгнення їх було приблизно під 4 000. Тобто ми можемо зараз сказати, що приблизно на 50%, а може навіть і більше, ми зменшили кількість гравців на ринку через війну і злочинну схему", — констатує народний депутат України Олександр Федієнко.

Народний депутат України Олександр Федієнко. Фото: пресреліз

Найважче працювати провайдерам у прифронтових регіонах. Держава підтримує їх, однак ворог щоденно знищує інфраструктуру, полює КАБами та дронами на працівників аварійних бригад. У Сумах кожен прильот — це тисячі гривень збитків.

"У середньому від 10 000 грн і вище кожен прильот. Якщо це прильот в приватний сектор, наприклад, КАБу, то в радіусі півкілометра всі лінії знищені або посічені уламками. Це вважайте, як нове підключення і собівартість одного абонента від 2 тисяч грн. Якщо, до прикладу, в радіусі півкілометра вишли з ладу 30-50 абонентів, то можете помножити. Була можливість виїхати, покинути рідні краї, навіть за кордон, але я завжди кажу всім, що ми скажемо нашим людям, які в нас повірили, які зараз у нас вірять, що ми залишаємось тут. І військові. Якщо ми їх залишимо, вони втратять віру", — засновник ТОВ "Сім-телеком" у Сумах Сергій Остапенко.

Росія систематично намагається зруйнувати українську телеком-інфраструктуру. Підрахувати збитки можливо лише після завершення активної фази війни. Втім, вже зараз експерти говорять про мільярди доларів. Попри всі воєнні виклики, українські фахівці довели: мережу можна пошкодити, але змусити країну замовкнути значно складніше.

"Коли стався блекаут в Іспанії, наскільки ми знаємо, інтернет у них пропав десь через пару годин після цього блекауту. Всі іспанці слухали тільки радіо. В Україні деякі міста живуть по п'ять днів в блекауті і зв'язок там продовжує залишатися. Якщо взяти співвідношення ціни та якості, то у нас один із топових інтернет-зв'язків у світі", — ділиться порівнянням директор директорату електронних комунікацій Міністерства цифрової трансформації України Тарас Стеценко.

Конференція — не лише платформи для офіційних панелей та вирішення проблем. Це також якісний нетворкінг, можливість професіоналам з усієї України познайомитись, перейняти досвід та відчути підтримку одне одного у ці непрості часи. Telecom Ukraine вже понад 10 років об'єднує провідних фахівців галузі електронних комунікацій, медіа та контенту.

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