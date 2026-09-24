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Главная Новости дня Telecom Ukraine 2026: как Украина строит интернет будущего

Telecom Ukraine 2026: как Украина строит интернет будущего

Ua ru
24 сентября 2026 17:33
Репортаж
Telecom Ukraine 2026: конференция, посвящённая интернету и связи
Конференция Telecom Ukraine 2026. Фото: пресс-релиз

В европейских странах интернет пропадает уже в пригородах, а в Украине найти место без сети становится всё сложнее. Как развивается телекоммуникационная отрасль, почему украинская "паутина" возглавляет мировые рейтинги и с какими трудностями сталкиваются провайдеры в прифронтовых регионах — об этом обсудили на конференции Telecom Ukraine 2026.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик побывала на мероприятии.

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Устойчивость сети, изменения на медиарынке и «налоговая схема»: о чем говорили на Telecom Ukraine 2026

Конференция Telecom Ukraine 2026 проходила в течение трех дней в Буковеле. Основное внимание по-прежнему уделяется вопросу устойчивости сети в условиях войны.

Интернет, который не исчезает даже тогда, когда пропадает свет — диковинка для европейцев, однако для украинцев это уже повседневность. За успехом отрасли стоят годы работы тысяч людей, миллиарды инвестиций и развитие технологий, которые тестируются не в лабораторных условиях, а под российскими бомбами и ракетами. Именно о том, как сохранить связь во время атак, говорили участники платформы Telecom Ukraine.

"Сегодня, в эти бурные времена, отрасль больше всего беспокоит устойчивость связи. Каждый оператор делает всё возможное, чтобы обеспечить сеть всем необходимым для сохранения устойчивости. Иногда бывает так, что отрасль не слышит государство, а государство не слышит отрасль. И мы все понимаем, что на сегодняшний день устойчивость можно достичь только в единстве", — убеждена соучредительница и организаторка конференций Telecom Ukraine Виктория Опанасюк.

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На конференцию прибыли провайдеры со всех уголков Украины. Несмотря на военные вызовы, их волнуют и законодательные вопросы.

"Это поправка к закону о доступе, потому что у нас большие проблемы с доступом к инфраструктуре, которой управляет ОСМД. Во-вторых, это законопроект, которым пытаются ввести 1,5 % сбора на финансирование Нацкомиссии по электронным коммуникациям (КЕП). Также необходимы изменения в закон об электронных коммуникациях в части универсальной услуги", — констатирует председатель Совета Телекомпалаты Украины Татьяна Попова.

Телекоммуникации — это то, без чего страна не может функционировать. На панельных дискуссиях обсудили развитие технологий XPON, резервные маршруты сети, кибератаки, развитие B2B-сервисов и представили собственное программное обеспечение. Острым вопросом для провайдеров остается бронирование. Если для обществ с ограниченной ответственностью Министерство цифровой трансформации Украины проблему решило, то для индивидуальных предпринимателей решение еще ищут.

"Примерно 590 предприятий у нас забронированы. Также у нас есть аварийно-восстановительные бригады, которые работают непосредственно на местах для восстановления сетей в прифронтовых регионах. В то же время у нас работают еще строительные бригады по энергоэффективному интернету XPON. Они увеличивают покрытие и проникновение этой энергоэффективной сети", — рассказал директор директората электронных коммуникаций Министерства цифровой трансформации Украины Тарас Стеценко.

Тарас Стеценко
Директор директората электронных коммуникаций Министерства цифровой трансформации Украины Тарас Стеценко. Фото: пресс-релиз

Уникальность национального интернет-рынка заключается в огромном количестве провайдеров. Если для европейских стран характерна монополизация, то в Украине в каждом городе есть по несколько компаний, предоставляющих услуги. Благодаря этому риск того, что враг отключит интернет, снижается практически до нуля.

"Сегодня на доске было 2 000 провайдеров. Я помню, что до начала полномасштабного вторжения их было примерно под 4 000. То есть мы можем сейчас сказать, что примерно на 50%, а может, даже и больше, мы сократили количество игроков на рынке из-за войны и преступной схемы", — констатирует народный депутат Украины Александр Федиенко.

Олександр Федієнко
Народный депутат Украины Александр Федиенко. Фото: пресс-релиз

Трудниче всего провайдерам в прифронтовых регионах. Государство поддерживает их, однако враг ежедневно уничтожает инфраструктуру, охотится с помощью КАБ и дронов на сотрудников аварийных бригад. В Сумах каждый обстрел — это тысячи гривен убытков.

"В среднем от 10 000 грн и выше каждый прилет. Если это прилет в частный сектор, например, КАБ, то в радиусе полукилометра все линии уничтожены или изрезаны осколками. Считайте это как новое подключение, а себестоимость одного абонента составляет от 2 тысяч грн. Если, к примеру, в радиусе полукилометра вышли из строя 30–50 абонентов, то можете умножить. Была возможность уехать, покинуть родные края, даже за границу, но я всегда говорю всем: что мы скажем нашим людям, которые в нас поверили, которые сейчас в нас верят, что мы остаемся здесь. И военные. Если мы их бросим, они потеряют веру", — основатель ООО "Сим-Телеком" в Сумах Сергей Остапенко.

Россия систематически пытается разрушить украинскую телекоммуникационную инфраструктуру. Подсчитать убытки можно будет только после завершения активной фазы войны. Впрочем, уже сейчас эксперты говорят о миллиардах долларов. Несмотря на все военные вызовы, украинские специалисты доказали: сеть можно повредить, но заставить страну замолчать гораздо сложнее.

"Когда произошел блэкаут в Испании, насколько нам известно, интернет у них пропал примерно через пару часов после этого блэкаута. Все испанцы слушали только радио. В Украине некоторые города живут по пять дней в условиях блэкаута, а связь там продолжает оставаться. Если взять соотношение цены и качества, то у нас одна из лучших интернет-связей в мире", — делится сравнением директор директората электронных коммуникаций Министерства цифровой трансформации Украины Тарас Стеценко.

Конференция Telecom Ukraine — это не только площадка для официальных панельных дискуссий и решения проблем. Это также качественный нетворкинг, возможность для профессионалов со всей Украины познакомиться, перенять опыт и почувствовать поддержку друг друга в эти непростые времена. Telecom Ukraine уже более 10 лет объединяет ведущих специалистов отрасли электронных коммуникаций, медиа и контента.

Как писали Новини.LIVE, парламент рассматривает законопроект, который может обязать операторов связи восстанавливать инфраструктуру в зоне боевых действий. Речь идет о предоставлении услуг до минимального уровня доступности.

Также журналисты Новини.LIVE рассказывали, где можно протестировать 5G в Одессе. Пилотный проект должен показать, как сеть работает в украинских условиях. Кроме того, его результаты должны помочь заложить основу для дальнейшего масштабного развития технологии после завершения военного положения.

интернет связь конференция медиа
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык

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